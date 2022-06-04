Тайвань запретил поставки в Россию полупроводников

Тайвань и ряд других стран, входящих в американский антироссийский блок, запретили поставки в Россию полупроводников. Что называется, хрен Москве, а не чипы. Хотите сопротивляться наездам американцев и их союзников, добро пожаловать в доэлектронную эру: пар, электричество — пожалуйста, но никаких высоких технологий. К вопросу о свободе торговли, ненужности развивать своё при широко открытых возможностях закупать чужое, глобализации, международном разделении труда и прочей лабуде последней трети века, на протяжении которой всю эту лапшу вешали на уши начальству и всей прочей стране наши тяжёлые придурки, с гордостью именующие себя экономистами и до сих пор удерживающими под контролем ряд профильных вузов и командные позиции в правительстве.

Всё нужное из числа идей, по части готовую высокотехнологичную продукцию купить за отечественное сырьё и полуфабрикаты, продаваемые на экспорт, а деньги держать исключительно в виде денег, за рубежом, не инвестируя их в страну — это же их мантра? Или какие-то никому не известные марсиане такого рода мульку в начальственные головы внедрили? Ну, вот, извольте кушать. Со всем своим грёбаным вступлением в ВТО и прочими красиво оформленными фенечками-заманушечками. Вступила страна на путь прогресса и цивилизации, свернув с проторенной дороги, по которой Советский Союз до статуса сверхдержавы спокойненько дошлёпал. Ну, а теперь и огрести не вопрос, поскольку, оказывается, не совсем туда вступили, куда планировали, а, как всегда, в болото, причём на редкость г-внистое.

И пока что, кстати о высоких материях, мы, несмотря на санкции и войну, в нём увязаем всё глубже и глубже, под оживлённый трёп насчёт необходимости импортозамещения тех самых долбоящеров, которые это импортозамещение, как и всё прочее, по части российской экономики, практически и провалили. Счетоводы — они и есть счетоводы. Бухгалтер и экономист — настоящий, а не то, что у нас под этим понятием понимается, это разные профессии и разный уровень компетентности. Как Карл Маркс и тётя Сара из старого советского анекдота. Впрочем, в данном случае российское начальство включило изящную и действенную «обороточку», взяв под жёсткий контроль экспорт нейтральных газов, которые используются в производстве полупроводников.

У нас треть мирового рынка. Украина экспорт неона со своих двух заводов, доставшихся ей ещё с советских времён, из-за военных действий остановила. Так что, страны из широкого списка недружественных в отношении России, которые упорно пытаются нас огорчить, теперь столкнутся с большими проблемами в производстве всего того по полупроводниковой части, чего они нам продавать запретили. Аргон, гелий, неон, криптон и ксенон, конечно, не титан, не уран, не нефть, газ и уголь, не палладий и платина, не зерно и не растительное масло. Они не до такой степени на слуху. Но в данном случае эффект не меньший — скорее больший. Ответ на нанесённый стране её противниками удар дан адекватный, быстрый и точный. Остаётся следить за развитием событий.