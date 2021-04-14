{ 14 апреля 2021 }

Штампы китайской пропаганды

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Против китайской пропаганды в России наконец-то приняли закон. Сенаторы сегодня одобрили правила обязательной аттестации экскурсоводов и запрет проводить экскурсии иностранцам.

Можно было бы сравнить это с законом об ограничении просветительской деятельности, но здесь другой случай. Это скорее о финансовых потоках, которые не доходят до отечественных экскурсоводов и переводчиков от китайских туристов.

Хотя идеологию тоже можно найти. Оппозиционные взгляды через экскурсии передавать бессмысленно – не тот масштаб. С китайцами интереснее. Если китайцы системно привозят экскурсоводов из Китая, не пользуются местными экскурсоводами, то это, скорее всего, они потребляют китайскую пропаганду об истории России. Делают уклон на Великую Октябрьскую социалистическую революцию, подражание которой противоречит существующему строю России.

Отечественные экскурсоводы, если их сильно не попросят китайцы, не будут рассказывать штампы китайской пропаганды. Они будут продавливать российские исторические тезисы.

Методичка


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