{ 2 августа 2022 }

Глава военной разведки Украины заявил, что ВСУ проводят операции против России совместно с Польшей

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Заявление главы военной разведки Украины Скибицкого о том, что ВСУ проводят операции против России совместно с Польшей, а вся разведывательная информация к ним поступает в режиме реального времени от англичан и американцев означает подтверждение из первых рук того простого факта, что против России на территории Украины воюет блок НАТО, так что наших собственных идейных долбоящеров-пацифистов из числа творческой и технической интеллигенции и принципиальных сторонников доктрины национального предательства в руководстве (они же «гражданская партия», они же «партия мира») вполне можно брать за все причинные места по обвинению в измене родине и поступать с ними соответственно. И это ещё очень хорошо будет, когда и если первыми до них силовики доберутся, а не те, кто с фронта вернётся.

Они этого, впрочем, не понимают, да уже и не надо. Предупреждай идиотов, не предупреждай… Всё по Дарвину: законы эволюции не способствуют сохранению в популяции, в том числе человеческой, идиотов. Так что можно уже сейчас составлять список кандидатов на будущую послевоенную «Дарвиновскую премию». Что до помянутых поляков, англичан и американцев, а заодно всем прочих НАТОвцев и их союзников, мы им за Украину столько задолжали… Отдавать придётся долго, с большими процентами, привязкой к инфляции, индексу цен и прочим финансово-экономическим показателям, с таким расчётом, чтобы этот урок они запомнили если не навсегда, то очень и очень надолго, а не как после прошлой войны. А то фигня какая-то получилась: всего три поколения прошли, а мы опять на Украине с теми же самыми уродами воюем, да ещё в расширенном составе!

К слову, американское начальство тут внезапно очередным миротворческим пассажем насчёт ядерного оружия разразилось, которое они применят только в самом-самом крайнем случае. Просто-таки наисамейшем. И наше ему, естественно, в таком же духе ответило. Значит это что-то? Да, в общем, ничего не значит. Решат применить, если будут уверены, что это сойдёт для них безнаказанно и им никто не ответит, а главное — не опередит, так применят. Рисковать они не любят — это да. Предпочитают воевать с комфортом и чужими руками, как сейчас на Украине. Их же за это в Варшаве и Лондоне, Париже и Берлине, Вашингтоне и Бухаресте, Праге и Вильнюсе, Риге и Таллине никто не наказывает. Наоборот, опять про какие-то с ними договора об ограничении стратегических вооружений намекают. Зря, кстати. Они всё равно все, которые с нами или Китаем подпишут, нарушат. Есть опыт…

Евгений Сатановский


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