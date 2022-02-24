Принуждали в 2008 году к миру Грузию — принудили. Абхазию и Южную Осетию она потеряла, население и творческая интеллигенция на Россию за это страшно обиделись, а о политиках и журналистах и речи нет, но попытка Саакашвили выбить из Цхинвала российских миротворцев окончилась тем, чем окончилась и никто за него вписываться не стал. Ни Соединённые Штаты, ни Евросоюз, ни НАТО как альянс, ни отдельно взятая Турция с Эрдоганом во главе. У всех нашлись крайне срочные и важные дела в других местах. Причём с Москвой он, в принципе, вполне мог договориться, но категорически этого не захотел. Ну — это был его осознанный выбор и привёл он и его, и его страну именно к тому, к чему привёл. Кто ему в этом виноват?

С Украиной теперь происходит то же самое, хоть на дворе и 2021 год. Кто мешал Зеленскому начать выполнять Минские соглашения, буксующие с 2015 года, или хотя бы не начинать операцию ВСУ на Донбассе? Кто заставлял его разрывать отношения с Россией, открыто душить русский язык и языки других национальных меньшинств Украины (одна ситуация с венграми в Закарпатье чего стоит), дразнить всех своих соседей и троллить Россию? Кто соблазнил превратить Украину в полигон для отработки будущей атаки американцев, англичан и их союзников на ту же Россию, не говоря уже о его соглашениях с Турцией, попытках втиснуться в англо-польско-турецкий альянс и болтовне о возвращении его страны к ядерному статусу?! Да, в общем, никто. Сама-сама.

Либеральная творческая российская интеллигенция, общественники, активисты и прочий люд, искренне полагавший себя властителями дум, организаторами масс и лидерами общественного мнения теперь скорбят. Народ наш безмолвствует, а то и облегчённо вздыхает, поскольку отсутствие внятной и адекватной реакции начальства на всё, происходящее на Украине, начинало уже людей сильно беспокоить. Ну, наконец оно разродилось, хоть и поздно. По традиции долго запрягало, что ли? Однако теперь, вроде, с темы соскочить не должно, что население в основном радует, а помянутые несколько категорий работников интеллектуального труда, наоборот. Отчего интеллектуалы зовут народ на уличные протесты, полагая, что на Украину людям, может и начхать, но побузить они всегда готовы.

Ну, не любит народ традиционно ни начальство, ни его инициативы, с чем бы они ни были связаны. А если без последствий, так чего ж не погулять вволю? Сарынь на кичку! Развернись плечо, раззудись рука! Бей халдеев, спасай Россию… Ну, и так далее. Однако, Следственный комитет сразу предупредил, что миндальничать не будет и застрельщиков начали винтить сразу, не дожидаясь, когда они сподвижниками, поднятыми в ружьё при помощи социальных сетей и мессенджеров обрастут. Такая незадача… Одно остаётся: уходить в знак протеста в отставку, откуда можно уйти без особого риска, да продолжать писать, изливая негодование тем, как всё в этом мире несправедливо устроено и как им со страной не повезло. Тоже дело. Хотя читать их немыслимо тяжело. Столько глупейшей выспренной патетики… Увы.