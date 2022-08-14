Кто из деятелей культуры как себя в отношении СВО проявил

Ставшая общим местом для некоторых нынешних отечественных журналистов не из самых умных тема: кто из деятелей культуры как себя в отношении российской спецоперации на Украине проявил, кто, напротив, никак не проявил и почему, и как на всё это надо патриотической общественности и родному государству реагировать. Такой облегчённый вариант классовых разборок столетней давности, которые после революции были особенно острыми, потом в Большой Террор, а после помаленьку затухали до самого конца советской власти. Новая форма доноса — не в Третье жандармское отделение, не в ЧК, НКВД или КГБ, а сразу в народ, который, если что, голову-то тому, на кого указали, открутит, но тот, который указал, останется ни при чём. Его дело было сказать, а дело всех остальных — разобраться. К ним, этим самым «всем остальным», если что не так пойдёт, и все претензии. А с него, сокола ясного, естественно и взятки гладки.

И тут, что сказать? Нормальный поиск врагов народа. Насчёт психологического портрета конкретного журналиста, политика или общественника, который этим делом избыточно, в ущерб всему остальному в своей профессиональной деятельности и жизни увлекается, ничего и не скажешь. Такого рода люди и при римских цезарях были, и при испанской инквизиции, и у нас во времена царские, и в советские, так что странно было бы, если бы в нынешнюю, постсоветскую эпоху, они куда-то пропали. Помнится, был при императоре Тиберии такой «Закон об оскорблении величества»… Да и великого философа Сократа в Афинах отравили не просто так, а после демократического голосования, на основании доноса, автор которого был широко известен и своего имени не скрывал. Правда, после того, как над Афинами вся Греция начала издеваться, посчитав тамошний Ареопаг сборищем недоумков, его тоже к отравлению приговорили и зачморили, невзирая на то, что донося на Сократа движим он был самыми добрыми намерениями, но это уже совсем другое дело.

В такого рода ситуациях вообще самое главное, не вляпаться в г-вно по самое некуда, а то ведь вреда причиняет искренний доброхот стране, от имени которой он выступает и за которую, вроде как, борется, столько, сколько ей никакой лютый враг в страшном сне не удумает причинить. Скажем, один знакомый автору журналист требовал снять с продажи все книги популярного писателя, который что-то не то про СВО сказал, хотя книги эти — исторические детективы, были и остаются хороши, будят в народе интерес к родной истории и ни в чём криминальном замечены не были. Скорее наоборот, поскольку описывали эти книги те её страницы, про которые в советский период нашей истории хорошо писать вообще не полагалось. И чего их тогда с продаж было снимать?! Чтобы автору куськину мать показать и взять его к ногтю? Или чтобы и он, и многомиллионная масса его читателей и почитателей, в том числе более чем лояльных, убедились, что с СВО и в самом деле что-то не то?

А ведь кое-где сняли-таки помянутые книги с продаж — автор с этим лично и персонально столкнулся. После чего тот же самый, дурной на всю голову журналист, нашёл себе новую забаву и вцепился в небольшой, но более чем популярный театральный коллектив, который НИЧЕГО про СВО доселе не сказал и тем самым, с его точки зрения, уже более чем подозрителен. Вдруг они внутренне против?! Разобраться же надо! И тут разобраться действительно надо, только с ним самим. Может, он специально провокацию за провокацией гонит, чтобы врагов у страны побольше множить? Поскольку с театром, про который он говорил и писал, разбираться как раз нечего. С Украины ребята как минимум наполовину — у них там родня живёт и им за неё страшно. Рот откроют — прикончат там их стариков и всех прочих родных и близких. Думать же надо, если есть чем! Хотя, когда у человека в голове ни грамма мозгов — сплошная кость, да изо всех щелей ура-патриотизм прёт, как тесто из квашни… Ох и много их, идиотов, развелось! Пора сокращать поголовье.