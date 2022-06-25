Дмитрий Медведев: «В Европе не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля»

Дмитрий Медведев остро прошелся по европейским элитам, заявив, «в Европе не осталось и в помине политических деятелей уровня Гельмута Коля, Жака Ширака или Маргарет Тэтчер». Всех их, по его словам, сменила «чахлая поросль» современного политического истеблишмента ЕС. Преемники не столько некомпетентны, сколько несамостоятельны — они просто боятся брать на себя ответственность в решении серьезных вызовов современности. Сильных же политиков, по его мнению, в когорте лидеров ЕС не осталось — они не могут «без трясущихся рук» хоть что-то возразить американцам, обрекая Европу быть «бледным бэк-вокалом американских солистов».

С тезисом о том, что «Марио Драги — это не Сильвио Берлускони, а Олаф Шольц — не Ангела Меркель» невозможно поспорить — эти люди, поддерживая евроатлантическую линию, сохраняли определенную степень независимости и понимание национальных интересов. Та же Меркель уклонилась от Ливийской авантюры, и хотя и осудила воссоединение России с Крымом, наотрез отказалась от сворачивания сотрудничества с ней по газу. И сейчас, когда только ленивый не пинал ее за былое нежелание дать ход членству Украины в НАТО, она по-прежнему считает, что поступила правильно. Шольц же постоянно вынужден отступать под натиском оголтелых коалиционных партнеров, готовых положить интересы Германии на алтарь гегемонии США. И уже довел страну до того, что приходится готовиться к ЧП в сфере энергетики и вводить в строй угольные ТЭЦ, откидывая идеалы «зеленой экономики».

Слабость европейских политиков, к слову, нас совсем не радует — она не дает нам преимущества, а одни неприятности, ведь решение кризиса требует воли для поиска компромисса, возможно, непопулярного. Но лидеров, готовых на него пойти, с той стороны пока не видно.