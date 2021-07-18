Особые меры в отношении разведчиков России и Китая

Особые, специальные, черезвычайные меры будут приняты в Великобритании в отношении разведчиков России и Китая. Будут знать, как шпионить против правительства Её Величества! Какие именно, естественно, не сообщается, но профильное английское начальство, изрекая это, было убедительно до чрезвычайности. Так и виделись печальные колонны разоблачённых российских и китайских шпионов, посаженных в британские узилища или депортированных из страны. И пускай после этого свою окрошку, селёдку под шубой и медуз до конца жизни у себя палочками едят. Не будет им никакого снисхождения, и никакой карьеры не будет во веки веков. Как и положено со всеми этими Петровыми, Бошировыми и их китайскими подельниками поступать.

Почему, при столь серьёзном подходе к обозначенной теме, сверхсекретные данные британских танков оказываются в открытом доступе в компьютерной игре, куда их сбросил один из её участников, не выдержавший халтурного подхода к делу разработчиков, которые этими данными не владели, британская разведка не сообщает. Как и то: найденная в мусорной урне на автобусной остановке папка со служебными документами, касательно прохода британского эсминца вблизи Севастополя в российских территориальных водах — это что было? Слив информации в прессу? Разоблачение глупых планов правительства, которые ставят британских моряков под удар, а Англию могут поставить на грань войны с Россией? Нет ответа. Как и про дело Скрипалей…

Ясно лишь, что для того, чтобы получить доступ к британским военным секретам, никакие разведчики не нужны. Не система, а решето. Сами про себя всё рассказывают, сами секретные документы сливают, сами себя разоблачают, где только могут, и для чего тогда нужны российские и, тем более, китайские разведчики, не понять. Тем более, неясно, какие меры Британия может против них принять. Пока что, всё, что было предъявлено британской широкой общественности, на тему разоблачения русских шпионов, напоминало дурацкую комедию. Что до китайцев, про них вообще ничего не было слышно. Американцы, что ли, велели Китаем заниматься? Вот ведь, неймётся англичанам. То Брекзит, то футбол, то наши и китайские разведчики… Некогда отвлечься, пинту пива спокойно выпить.