Снова о претензиях Польши

Опять польских специалистов по России возбудило то повышенное внимание к истории Второй Мировой войны, которое уделяется в России, с упором на публикацию данных из архивов. Ну, значит, всё правильно делается по этой части теми, кто этой работой занимается. Если она поляков так нервирует… Вообще-то, для кого Вторая Мировая, а для кого Великая Отечественная. Такой ценой за победу было уплачено… Что до архивов — слишком многое десятилетиями лежало там под спудом. Польша была видным и чертовски капризным членом социалистического лагеря. Даже наш оборонный пакт был «Варшавским договором». Так что, от упоминания о многом мы воздерживались из высоких политических соображений, которые казались тогдашнему нашему начальству оправданными.

Да и поляки не особенно настаивали, особенно по части своих собственных косяков, которых было ой, как много. Но это было и прошло. Теперь никакими союзниками мы не являемся. Нынешняя Польша — не более, чем инструмент антироссийской политики Соединённых Штатов, полигон для подготовки войны с Россией и будущее поле битвы этой войны. Все мыслимые оскорбления и обвинения в адрес нашей страны оттуда прозвучали. Всё, что можно было сделать, для разрушения польско-российских отношений, руководство Польши сделало. В том числе, в сфере исторических изысканий, пересмотра истории и осквернения памяти советских солдат, павших на территории Польши в борьбе с фашистами. Да и по части Белоруссии, Польша так отметилась…

Так что, если в сегодняшней Польше историческая правда воспринимается, как пощёчина — самое время её им отпустить. Нечего пенять на зеркало, коли рожа крива и руки в крови — а они у поляков в крови. Какими зверствами против мирного населения сопровождались все их прославленные восстания против России, когда Польша, исключительно благодаря наглой глупости её шляхты, панов и магнатов, потеряла государственность, поляки вспоминать не любят. О роли в войне России с Наполеоном, треть Великой армии которого они во время вторжения в Россию в 1812 году составили, тем более. О вкладе этнических поляков в криминальный мир Российской империи и их роли в революции и Гражданской войне, тоже.

Поляки избегают вспоминать о том, как были зверски уничтожены пленные красноармейцы после «Чуда на Висле». Что они творили в межвоенный период с проживавшими в Польше национальными меньшинствами, которые окончательно извели у себя во время и после войны. О том, как польская элита заискивала перед Гитлером и симпатизировала нацизму. Как Польша, вместе с Третьим рейхом и Венгрией, делила Чехословакию, начав Вторую Мировую войну. Не зря её Черчилль назвал «гиеной Европы». Они терпеть не могут упоминания о погромах в Едвабне, Кёльце и всех остальных местах, где уничтожали евреев и до прихода немцев, и после их поражения. Да и о зверствах, которые сопровождали изгнание польских немцев, они говорить не любят.

То же самое касается судьбы русских, украинцев и белорусов в Польше. Хотя насчёт Волынской резни на Украине, устроенной бандеровцами, они говорить начали. Но негромко, для внутреннего употребления. Украина сейчас, как и Польша, американский проект, направленный против России, так что не стоит ссориться с её нынешними властями. Они на троих с Литвой ещё собираются Белоруссию делить. Особенно напрягают Польшу воспоминания потомков тех, кого из неё, ограбив, изгнали, об отобранном у них имуществе. Тут поляки интернационалисты. Ни с кем ничего обсуждать не будут. Никаких репараций, никаких извинений ни за что, ни перед кем. Концлагеря и гетто? Это всё немцы. А как по всей Польше именно поляки за евреями охотились, их убивали и нацистам выдавали, этого вообще не было.

Вот, что в Польше нам с удовольствием вспоминают, так это Катынь. Тем более, после гибели самолёта с их президентом и всем сопровождавшим его польским начальством, который из-за его собственной глупости вместо того, чтобы, послушав, что с земли диспетчеры говорят, дать лётчикам самим принимать решения, он скомандовал сажать немедленно. Сам погиб и всех, кто с ним летел, погубил. Обычное дело для Польши. Всю её историю так с ней и было. Но виноваты, естественно, русские. Пся крев, пшеклента дефензива — единственное, что можно после этого по их поводу сказать. И, перестав на веки вечные перед ними извиняться, подвести черту: по словам Кагановича, в Катыни было расстреляно 3196 человек. Тех, кто был по-настоящему опасен и тех, кто это заслужил. Памятник им там поставили? Да. Вопрос закрыт. Проехали тему.