Союз России и Китая с инопланетянами

Американская разведка не нашла доказательств того, что неопознанные летающие объекты, которыми она на протяжении длительного времени занимается, потратив на это несколько десятков миллионов долларов, имеют какое-то отношение к инопланетянам. Белый дом ей не поверил (у Псаки свои причуды), Конгресс отозвался нелицеприятно… В самом деле, что это за доклад, который констатирует факты, но не делает из них никаких выводов? “Может – это русские или китайцы”, – это не вывод. Тем более, что если у Москвы или Пекина есть такие летающие штуки, которые могут выделывать все те фортели, которые, судя по всему, выделывают НЛО, американцы от обоих своих главных конкурентов изрядно отстали в технологиях, и это там никого не радует.

Отметим при этом сам факт того, что разведка Соединённых Штатов честно призналась, что ни черта не понимает в происходящем. Молодцы, ребята – с ними это редко бывает. Обычно разведорганы во всех странах, и США здесь не исключение, склонны надувать щёки, напускать туману и бесконечно выбивать фонды. Надувание и распил бюджета не нашими снусмумриками придуманы: американцы по этой части нам большую фору могут дать. С другой стороны, если нынешние американские политики верят в то, во что верят, будь то инопланетяне, зомби, летучий макаронный монстр или всё то, что способен только измыслить привычный к какому угодно бреду мозг среднего американца, кто их может переубедить? Их собственным разведчикам это точно не под силу.

Тема, конечно, сама по себе забавна, не более чем. Автор научную фантастику и фэнтези, в том числе американскую литературу этого рода, с детства любит и до сих пор читает с удовольствием. Но воспринимать бредни по этому поводу американского начальства, пускай опровергаемые их собственной разведкой – себя не уважать. Разве что, как оценочный фактор, позволяющий представить себе степень неадекватности этого самого начальства. Однако, есть тут одна интересная загогулина. Что, если наблюдаемые американцами НЛО – это не просто результат каких-то непонятных им экспериментов русских или китайцев, а итог тройственного антиамериканского союза России и Китая с самыми всамделишными инопланетянами?! Пускай всерьёз об этом подумают…