{ 18 июля 2021 }

Массированный десант Российского кино

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Сегодня ночью российское министерство культуры пережило немало сложных минут. Проблемы, как водится, подкинули с неожиданной стороны — с Лазурного берега. Российское кино не придумало ничего лучше, как массированным десантом высадиться во все программы Каннского фестиваля.

Ну высадилось и высадилось. Но оно же и не осталось незамеченным! Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» получил главный приз в программе «Особый взгляд», Владислав Опельянц получил приз технической комиссии Канн за лучшую операторскую работу в «Петровых в гриппе».

Но это были еще цветочки. Каннское жюри, возглавляемое стремительно михалковеющим Спайком Ли (украсившего себя фуражкой и перепутавшего главные призы), выдало гран-при фильму финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер шесть».

Финны исторически в России всегда были в приоритете, им всë доставалось раньше, даже конституция. С «Купе №6» похожая история — формально фильм снят финским режиссером и оператором, но с русскими актëрами, в российских поездах, на российской земле от Москвы до Териберки. В конце концов, на российские деньги, в том числе и упомянутого в самом начале Министерства Культуры.

Снова приплыл «Левиафан» и снова с СеверОв — и с теми же проблемами: денег Минкульт дал, кино за границей оценили, но фильм слегка чернушный. Тогда, 7 лет назад кто-то особо одаренный решил, что будет «великолепным решением» развязать травлю вокруг режиссера, в результате страна предпочла не заметить уникальное достижение в виде «Золотого Глобуса».

Но, видимо, «в консерваториях что-то меняется» и на этот раз министр культуры Любимова поздравила команду фильма со столь престижной наградой. Как говорится, «победителей не судят».  

Методичка


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