Встреча с землеройкой

На прогуливавшуюся с мужем по придорожной тропинке до соседнего Кострова дочь внезапно из сухой травы вышел дикий зверь. Ну, как зверь? Зверёк. Можно даже сказать зверюшечка. Нечто мелкое, размером с мышку, с длинным хвостиком, щеголеватой чёрной атласной спинкой, белым брюшком и длинным смешным носиком. Если б не носик, не хвостик и не масть — типичный крот. Вариант: «еврейский крот» (с учётом шнобиля и воспоминаний о том, в какой именно традиционной сбруе ходят ортодоксы в иерусалимском квартале Меа-Шеарим) был отвергнут с ходу, поскольку ни шляпы с твёрдыми плоскими полями, ни мехового штраймла на голове у встреченного существа не наблюдалось, а хвостик не был похож на цицит от талит-катан. Значит, землеройка.

Малое чудушко бодро сновало по обочине, не обращая внимания на снимающих его на мобильный людей и явно разыскивало что-нибудь съестное. Нашло бабочку: схарчило и продолжило свои поиски. У землероек бешеный обмен веществ, им питаться надо непрерывно, а не как автору, которому врачи, сражаясь с его избыточным весом, который уже ноги не держат, прописали чёртову кучу таблеток, первая из которых, утренняя, отбивает аппетит, причём так, что он на еду целый день смотреть не может. Впрочем, до габаритов той землеройки их ему ещё принимать и принимать, хотя роднит их необходимость побольше двигаться, да и нос у автора самый, что ни на есть типовой — длинный. Ну, тут какой от предков достался, такой и носишь.

Возвращаясь к описываемому дикому зверю (кто сказал, что упоминания достойны только лоси, медведи, дикие кабаны и прочая крупная фауна?!), за которым наблюдали дочь и зять, тот попытался было выйти на дорогу, даже понюхал асфальт, но не вдохновился и свернул обратно в траву, где и пропал, шурша. Чистый Бианки. Эндемики родного края или что-нибудь в этом роде. Хорошо, что любимая собака семьи, померанский шпиц Джерри-Ли с внучкой дома осталась, а пожилой, но от этого не растерявший ни бойцовских, ни охотничьих навыков кот Мурчик дремал, ловя последние лучи тёплого августовского солнышка на нагревшемся каменном хозяйственном столе в огороде. Схарчили бы мелкого зверька в момент, а за что?!

Мышь-полёвку, крота, как только он на поверхность вылезет, землеройку-длинноносика или даже лесную крысу — небольшую, не то, что городской пасюк, всякий в Подмосковье норовит обидеть. Кошек и собак море. Лисы мышкуют даже среди бела дня — помнится, один роскошный лисовин в зимнем меху не торопясь пересёк дорожку шагах в десяти в соседнем Новолеоново, по которой автор прогуливался, идя куда-то по своим делам, причём даже не оглянулся, а молодые лисицы периодически посещают Берендеевку и расположенное через речку за забором Леоново, дразня сидящих за заборами собак и доводя их до истерики. Любят они над домашними родственниками издеваться! Что для них землеройка? Закусь! Приятное дополнение к вечернему столу.

То же самое касается одичавших собак, которые, правда, предпочитают охотиться на более крупную дичь, но тройка их периодически попадается на глаза, снуя на лесной опушке, и зайцев в лесу стало ощутимо меньше: раньше они в посёлок сплошь и рядом забегали. Да и кабаны, которые, как и лоси, в наших местах водятся, от того, чтобы перекусить попавшимся под нос грызуном не откажутся. Они вообще всё подряд метут, хотя осенью для них и желудей хватает — дубов в окрестностях много. Опять же, корешки всякие, грибы, ягоды, орехи, кусты которых растут в изобилии у въезда в посёлок… Что до землеройки, её и чёрный ворон с ястребом могут склевать, и коршунок, и серая цапля не побрезгует, которая в заводи речки Истрицы гнездится, и куница, которых в лесу много…

Плохо быть маленьким и мясистым. Разве что бобры-вегетарианцы тебя не трогают, у которых пара хаток стоит почти у дороги, там, где Истрица немного расширяется перед тем, как впасть в Малую Истру, которая в свою очередь впадает в Истру большую, которую патриарх Никон почти 400 лет назад переименовал в Иордан, а та уже в Москву-реку, которая, в свою очередь, впадает в Оку, та в Волгу — и дальше уже только Каспийское море. Впрочем, землеройке вся эта география до фонаря, как и тем же бобрам, да и ондатрам с нутриями, и прочему водному и сухопутному зверью, птицам, пресмыкающимся, земноводным (лягушек и жаб в районе море — они тоже для хищников кормовая база), насекомым и прочей мелочи. Хорошо хоть, не дотравил природу местный организатор «чёрных свалок», Юрий Брусенцов, сменивший имя и фамилию на Георга Гуда, когда его власти прижали. А ведь мог…