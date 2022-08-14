Удивительно героически ведут себя Латвия, Эстония и Литва

Удивительно героически ведут себя три малые восточноевропейские страны: Латвия, Эстония и Литва. Можно сказать, суицидально себя ведут. Населения в них, по сравнению с советскими временами, практически не осталось, промышленности не осталось, сельского хозяйства тоже, инфраструктура, в том числе железнодорожная и портовая, дышит на ладан и очередного обострения отношений с Москвой просто не переживёт, с собственными русскими большие проблемы минимум у двух из трёх этих стран, пьют местные запоем, давным-давно оставив позади Россию — вот уж где бухают чернее чёрного, так это в нынешней Прибалтике — очень уж депрессивный регион. И при этом непрерывно их руководство такое в адрес Москвы несёт и такие пинки своим собственным русским и русскоязычным отвешивает, что возникает справедливый вопрос: бессмертные они, что ли, все эти их президенты, премьеры, министры, мэры, парламентарии и прочая сволочь? А если не вечные, то почему они ещё по земле ходят? Давно пора из них чучела набить, по братьям Стругацким, как Кристобаль Хозевич Хунта любил с его пристрастием к практической таксидермии…

Перекрыли транзит в Калининград, ладно. Отказались сделать русский язык государственным, притом, что в Латвии он родной более чем для трети населения — ладно (в Израиле арабов 20% и ничего, арабский язык государственный и это никого особо не напрягает). Теперь вот, ограничения в его использовании на работе вводят — такое впечатление, что экспериментируют с терпением людей: взорвутся они или нет и если взорвутся, то когда? Как и в ситуации с признанием РОССИИ государством — спонсором терроризма, что уже ни в какие ворота не лезет, хотя и полностью укладывается в текущие американские инструкции и их же пример. Инициативы по запрету въезда в Европу из России людей с действующими шенгенскими визами и отказ в выдаче и продлении шенгенских виз, невзирая на причину поездки — ладно. Хотя то, что этот европейский апартеид родом из Прибалтики, тоже показательно. Что называется, сам тамошний воздух… Не случайно Альфред Розенберг, один из творцов расовой теории Третьего рейха, в Ревеле, нынешнем Таллине, родился, в Риге учился… Таким ядом пропитана эта земля, что на всех нынешних её политиков из наиболее видных с лихвой хватило.

Держатся все три эти европейские недоразумения, земли которых были ровно 300 лет назад Россией не только завоёваны, но и куплены Петром Первым по завершении Северной войны у шведов за большие деньги НА ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА, ровно на одном человеке, который проявляет в отношении них и всего, что они вытворяют, истинно христианское терпение — и человек этот не американский президент, как можно было бы подумать, а Путин, которому ни с кем воевать не хочется, вводить куда-то войска в лом и он вообще резких шагов делать не любит. Так что той же Украине для того, чтобы заставить его начать СВО, напрячься пришлось сверх всякой меры. Но вот после него вряд ли такой же выдержанный на его пост придёт — взять неоткуда. Так что возможны варианты… Впрочем, если трезво взглянуть на наших трёх прибалтов, они не только на Россию хвост поднимают, но и на Китай, что выглядит уже совсем прикольно. Кусали три то ли хомяка, то ли бурундука двух здоровущих медведей за пятки, старались. И до того увлеклись, что те их заметили и автоматически от них отмахнулись. Где теперь эти хомяки?! И бурундуки — где? Осталось от них три ма-аленьких мокрых места, на самом краю холодного северного европейского моря, которое эта глупая тройка искренне считала «морем НАТО»…