Что имела в виду вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис, когда сказанула, обсуждая решение Верховного Суда США насчёт абортов, которое провели республиканцы, поставленные в эту структуру Трампом, мобилизовав своих сторонников на прикручивание вольностей, которые до того ввели в Америке демократы, сказать трудно. С её фразой, что в стране ЕЖЕДНЕВНО женщины беременеют и это для Соединённых Штатов большая проблема, охотно согласится кто угодно из тех, кто полагает, что Америка сама по себе большая проблема как для самой себя, так и для всего остального человечества, и чем скорее она вымрет, тем этому самому человечеству жить будет проще. В данном же случае, если американки внезапно беременеть перестанут, остаётся просто немного подождать… Каких-то 30-40 лет и нет ни Соединённых Штатов, ни американцев, ни связанных с ними проблем!

Вряд ли она имела в виду именно это, но тогда – что?! Ладно ещё, старенький и глубоко больной на все части тела, включая голову, Байден в словах, мыслях и направлении движения путается, пугая этим весь мир, но вице-президент-то его – здоровущая и довольно молодая баба, что называется “в самом соку”. Или она от него деменцией заразилась?! Так, вроде, не тот случай, незаразный это недуг. Или заразный? Ужас, летящий на крыльях ночи получается, а не вице-президент. С правильным, политкорректным цветом кожи, но на этом все её достоинства и заканчиваются. Невольно с тоской вспоминается умная и образованная, хотя и со стервозным характером, Кондолиза Райс… А ведь случись что с Байденом, именно Камала Харрис Америкой руководить станет – вот именно эта тётя-мотя, которая в словах путается и несёт невесть что. Интересно, что она тогда на посту президента США делать будет?!

Формально именно ей придётся решать вопросы войны и мира, в том числе войны ядерной. И тут сколько угодно рассказывай, что американские военные той войны не допустят и, как уже сказал кто-то из высшего руководства их оборонного ведомства, когда его спросили насчёт неадекватного Байдена и “красной кнопки”, не выполнят никаких приказов о начале ядерной войны, если посчитают их преступными, но это проскакивает в ситуации откровенно ушибленного на всю голову Байдена. А что с Камалой Харрис будет? У неё-то со здоровьем всё в порядке, да и с политической легитимностью тоже. С образованием плохо и с ориентацией в пространстве, за пределами американского политического аквариума, на демократической половине которого она чувствует себя как рыба в воде, но это не причина для того, чтобы её приказы не исполнять, пускай даже самые дурацкие…