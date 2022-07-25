{ 25 июля 2022 }

Насчёт абортов

Рубрики: [Telegram]  

Что имела в виду вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис, когда сказанула, обсуждая решение Верховного Суда США насчёт абортов, которое провели республиканцы, поставленные в эту структуру Трампом, мобилизовав своих сторонников на прикручивание вольностей, которые до того ввели в Америке демократы, сказать трудно. С её фразой, что в стране ЕЖЕДНЕВНО женщины беременеют и это для Соединённых Штатов большая проблема, охотно согласится кто угодно из тех, кто полагает, что Америка сама по себе большая проблема как для самой себя, так и для всего остального человечества, и чем скорее она вымрет, тем этому самому человечеству жить будет проще. В данном же случае, если американки внезапно беременеть перестанут, остаётся просто немного подождать… Каких-то 30-40 лет и нет ни Соединённых Штатов, ни американцев, ни связанных с ними проблем!

Вряд ли она имела в виду именно это, но тогда – что?! Ладно ещё, старенький и глубоко больной на все части тела, включая голову, Байден в словах, мыслях и направлении движения путается, пугая этим весь мир, но вице-президент-то его – здоровущая и довольно молодая баба, что называется “в самом соку”. Или она от него деменцией заразилась?! Так, вроде, не тот случай, незаразный это недуг. Или заразный? Ужас, летящий на крыльях ночи получается, а не вице-президент. С правильным, политкорректным цветом кожи, но на этом все её достоинства и заканчиваются. Невольно с тоской вспоминается умная и образованная, хотя и со стервозным характером, Кондолиза Райс… А ведь случись что с Байденом, именно Камала Харрис Америкой руководить станет – вот именно эта тётя-мотя, которая в словах путается и несёт невесть что. Интересно, что она тогда на посту президента США делать будет?!

Формально именно ей придётся решать вопросы войны и мира, в том числе войны ядерной. И тут сколько угодно рассказывай, что американские военные той войны не допустят и, как уже сказал кто-то из высшего руководства их оборонного ведомства, когда его спросили насчёт неадекватного Байдена и “красной кнопки”, не выполнят никаких приказов о начале ядерной войны, если посчитают их преступными, но это проскакивает в ситуации откровенно ушибленного на всю голову Байдена. А что с Камалой Харрис будет? У неё-то со здоровьем всё в порядке, да и с политической легитимностью тоже. С образованием плохо и с ориентацией в пространстве, за пределами американского политического аквариума, на демократической половине которого она чувствует себя как рыба в воде, но это не причина для того, чтобы её приказы не исполнять, пускай даже самые дурацкие…

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. Очередные «танцы с волками» насчёт Украины

    2. Очередные «танцы с волками» насчёт Украины

    Очередные «танцы с волками» насчёт Украины на дворе. Американское начальство рвёт, мечет и заявляет об отказе от уступок, одновременно требуя, чтобы они были взаимными, грозит отправлением в Восточную Европу войск и переброской туда военной техники. На Украину много [Читать...]


  2. Споров и ругани насчёт ситуации на Донбассе столько…

    3. Споров и ругани насчёт ситуации на Донбассе столько…

    Споров и ругани насчёт ситуации на Донбассе столько… При этом спокойным, по крайней мере в России, не остаётся никто. Ну, может быть какой-нибудь отшельник, живущий где-то в Восточной Сибири, в глухой тайге, на лесной заимке без связи с [Читать...]


  3. Насчёт «красных линий»

    4. Насчёт «красных линий»

    Провёл опрос на «Вестях ФМ», в ходе передачи «От трёх до пяти», насчёт «красных линий», которые российскими переговорщиками недавно яснее ясного обозначены американцам и НАТОвцам, причём до того убедительно было объяснено, что линии эти пересекать не надо — [Читать...]


  4. Проблема НЛО

    5. Проблема НЛО

    Сообщения о том, как серьёзно нынешняя администрация Соединённых Штатов относится к проблеме НЛО, успокаивают. Хоть кто-то на планете пришельцами всерьёз занимается, готовясь, если что, им по-взрослому противостоять. Причём во времена Обамы такого рода информация уже проскакивала, но, судя [Читать...]


  5. Рамзан Кадыров высказался насчёт перспектив Украины

    6. Рамзан Кадыров высказался насчёт перспектив Украины

    Рамзан Кадыров в кои-то веки высказался насчёт перспектив Украины, когда и если её начальство не придёт в чувство и не начнёт вести себя конвенционально. Очень редко он что-то эдакое говорит, но если говорит, имеет смысл к его словам [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»