Проблема НЛО

Сообщения о том, как серьёзно нынешняя администрация Соединённых Штатов относится к проблеме НЛО, успокаивают. Хоть кто-то на планете пришельцами всерьёз занимается, готовясь, если что, им по-взрослому противостоять. Причём во времена Обамы такого рода информация уже проскакивала, но, судя по всему, Трамп преступно (как и всё, что он делал) ею манкировал. Хорошо, хоть Байден вернул всё на привычные рельсы. И особенно важно, что комментарии по этому поводу дала сама Псаки — этот символ профессионализма, стабильности и объективности американской внешней и внутренней политики.

Остаётся надеяться, что администрация президента Байдена (или Байдена-Харрис, или, если уж говорить совсем серьёзно, Обамы-Харрис-Байдена) не оставит в стороне упомянутую тему и не разменяет её на мелкие и суетные сиюминутные проблемы, вроде противостояния Соединённых Штатов с Россией и Китаем. Кто, в конце-концов, такие Петров и Боширов, по сравнению с инопланетными пришельцами? Если, конечно, они ещё не договорились и не действуют сообща. И это без учёта морского змея, рептилоидов, ниндзя-черепашек и легендарных русских диверсантов — Колобка, Бабы-Яги и Кощея Бессмертного, о которых тоже забывать нельзя!

Именно этим вызовам и имеет смысл противостоять сегодня Америке. Браво, Псаки! Браво, Байден! И Блинкен с Харрис тоже браво! Здесь, по крайней мере, Белый дом, Конгресс и Государственный департамент, ЦРУ, ФБР, АНБ, Пентагон и все остальные ведомства, структуры и организации, на которых стоят Соединённые Штаты, ждёт гарантированный успех. А то Белоруссия, Украина, Прибалтика, Грузия, Сирия, Ливия, Арктика… Только время на них тратят. Оставили бы всю эту мелочь России, чтобы себе руки освободить и пришельцами всерьёз заняться. И это даже если забыть о зомби, вампирах и движении BLM. Г-ди, благослови Америку! Ты ей точно скоро понадобишься…