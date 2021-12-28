Рамзан Кадыров высказался насчёт перспектив Украины

Рамзан Кадыров в кои-то веки высказался насчёт перспектив Украины, когда и если её начальство не придёт в чувство и не начнёт вести себя конвенционально. Очень редко он что-то эдакое говорит, но если говорит, имеет смысл к его словам внимательно прислушаться. Поскольку он практик, в отличие от всех тех, кто на Украине собирается обстреливать Крымский мост и российские АЭС, отбирать у России те или иные регионы — от Крыма до Дальнего Востока, проводить танковый парад в Москве или «всего лишь» усмирять огнём и мечом Донбасс. Доказавший, что слов на ветер не бросает и более чем серьёзно настроенный. И тут можно автора лягать сколько угодно за отсутствие пацифизма и склонность к силовым решениям проблем. Какой есть.

Если собрать воедино всё, что украинское начальство в адрес России наговорило и всё, что против неё сделало, наберётся ворох поводов для полноценной войны, из которой никому из тех, кто на Украине этими безобразиями занимается, выйти без потерь не удастся, вне зависимости от того, в Киеве они сидят, во Львове, в Днепропетровске, или ещё где. Англичане это, кстати, похоже, первые поняли, заранее объявив о том, что в ту секунду, как на Украине станет жарко, ноги их военных там не будет. Ну, в Лондоне правильно понимают оперативную обстановку. Возможно помнят, как они в Крыму воевали и чем это для них кончилось. Всего-то полтора с небольшим века прошло. Историческая память — самый лучший учитель. И это ещё тогда ни современной техники, ни того опыта ведения войн, как сейчас, у России не было.

Кстати, не было тогда у неё и Кадырова с его спецназом. И если кого-то из прогрессивной общественности коробит, что именно он по нынешним временам у нас едва ли не образцовый государственник и патриот России, так просто времена такие настали. Каждый демонстрирует, чего он на самом деле стоит — не более, чем. Кого-то само наличие нашей страны на карте коробит, кого-то не устраивает, что она такая, как есть, а не такая, какой её многие хотят видеть: разобранной на части и с нулевым военным потенциалом. Ну, а кого-то она устраивает именно такая, как есть. Хотя, наблюдая за тем, как в пользу Украины Эрдоган старается и как её доят и на Россию подтравливают аферисты, типа Саакашвили, какие к кому-то из наших вообще могут быть претензии? Кто хочет от нас приключений, у того они будут…