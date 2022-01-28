{ 28 января 2022 }

Очередные «танцы с волками» насчёт Украины

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Очередные «танцы с волками» насчёт Украины на дворе. Американское начальство рвёт, мечет и заявляет об отказе от уступок, одновременно требуя, чтобы они были взаимными, грозит отправлением в Восточную Европу войск и переброской туда военной техники. На Украину много чего по части стреляющих железок, наскребя их по сусекам стран НАТО перебрасывают и инструкторов своих шлют, про эвакуацию западных посольств разговоров столько, что даже слушать об этом неинтересно и дату российского вторжения украинцы уже назначили. 20 февраля мы к ним вторгаться должны — как в Китае Олимпиада закончится. Не очень понятно, почему они на Параолимпийские игры внимание не обратили, но, может, они про них забыли или не знали никогда. Чего с киевских силовиков взять?

Между тем, нарастающее далеко не по российской вине противостоянии с Западом, которое и в самом деле может привести к чему угодно, происходит не из-за Украины и много шире неё, никого в Москве не радует, но особо никого уже и не пугает. За исключением особо нервных и уязвимых душевно и телесно письменников, режиссёров, политиков и правозащитников, которые на глазах теряют человеческий облик и остатки репутации, вопиют, стонут и прячутся от неумолимо надвигающейся на них действительности, аки пресловутые гагары у Максима Горького в «Буревестнике», делая это максимально публично, но, к сожалению, находясь не в лучшем телесном и духовном состоянии. Аки Быков перед камерой, проще говоря. То ли сильно бух, то ли под кайфом, но явно неадекватен.

Так надоели все эти их санкции, угрозы, намёки и понты, что из Киева, что из Брюсселя, что из Вашингтона… Однова живём. Будет война, ну, значит будет. Её можно проиграть, выиграть или всем вместе сдохнуть — и нам, и им, и всем, кто невовремя из норки высунется и чирикнет что-нибудь под руку не к месту. Как это всегда и бывает. Будет она ядерной или нет — как получится. Кто там по этому поводу какие декларации писал и подписывал, вообще ни разу неважно. Случится она? Почти наверняка — да. Что после неё останется и не только от нас или Украины, а и от Европы и Соединённых Штатов, которые своё точно огребут — большой вопрос. Искренне хочется надеяться, что от населения побольше, а от начальства их заполошного поменьше. Лучше, чтобы и вовсе никого. И если они в этом точно будут уверены, может тогда с войной и пронесёт…

Евгений Сатановский


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