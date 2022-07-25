Польша отвергла предложение Евросоюза, выработанное в Брюсселе, о редукции газа на территории стран ЕС. Никаких сокращений потребления, никакого перераспределения запасов и новых поставок в соответствии с навязанными евробюрократами квотами и согласно выработанному ими механизму. В общем, классическое для этой страны “не позволям”, на протяжении веков дававшее возможность самому захудалому польскому шляхтичу ставить на уши Сеймы, вне зависимости от того, чего хотели магнаты и сам король. Ну, так это и есть подлинная демократия! И уж кому к такого рода ситуациям не привыкать, так это полякам. Хотела Европа иметь Польшу в своём составе? Так пускай терпят. Чай, не сахарные, не растаят. Да и не только с Польшей у Брюсселя такие проблемы, причём понятно, что они только начинаются – дальше будет куда хуже, зима настанет…

Есть в Евросоюзе ещё и Венгрия, которая не готова ради совершенно ей ненужного противостояния с Россией (поляки хотя бы в этом могут считаться образцово-показательными европейцами, не хуже англичан и украинского начальства) гробить свою экономику и обнулять всё, чего эта страна добилась в послевоенное время. Да и вообще, если пока что категорически план Евросоюза по газу отвергли только Испания, Португалия и Греция, то в той или иной мере им недовольны уже как минимум 12 стран – почти половина ЕС. Причём далеко не факт, что это конечная цифра: каждая следующая страна, которая выступает с критикой этой суицидальной стратегии, заставляет отсиживающихся пока что “тихушников” задуматься, не окажутся ли именно они крайними в ситуации, когда все, кто не хочет придерживаться ограничений Брюсселя, не будут этого делать и им это ничем не будет грозить.

Опять же, речь далеко не только о Евросоюзе. Турция, хоть она и член НАТО, разрывать экономические отношения с Россией не готова и санкций против неё не вводит, хоть тресни. Как следствие, она стала газовым хабом, снабжающим российским природным газом Южную и Восточную Европу (от чего практически отказалась Германия в отношении Европы Северной), зерновым хабом мирового значения, да ещё и приобрела статус единственного в своём роде в текущей ситуации военного противостояния России и западного сообщества на Украине, миротворца-посредника, пока все остальные страны НАТО (кроме Венгрии) и их союзники по Тихоокеанскому бассейну, начиная с той же Польши и кончая Австралией и Японией, могут в любой момент напрямую столкнуться на поле боя не только с Россией, но и с Китаем, на что их американцы и толкают. Перспективы – мечта идиота…