Рреферендуму о независимости Шотландии не бывать

Заявление Лиз Трасс, что если она станет британским премьером, никакому повторному референдуму о независимости Шотландии не бывать, радует тем, что она не забывает о необходимости походить на «железную» Маргарет Тэтчер не только внешне. Хотя копирования выражения лица, одежды (шуба с меховой шапкой в ходе фотосессии на Красной площади ей совершенно не шли, да и не по погоде были — в Москве тогда было тепло, но чего не сделаешь ради удачного фото), а также мест и ситуаций, в которых когда-то снимали Тэтчер, она строго придерживается, пиарщики могут быть довольны. С другой стороны, похожа-то она на неё только внешне, да и то… Как послушаешь, что несёт — нет, не Тэтчер. И, кстати, лицо у неё какое-то очень уж некрасивое, злое лицо и глупое. И причёска неаккуратная, и нос остренький…

Интересно, если бы ей её советниками по имиджу велено было Черчилля изображать, она бы сигары начала курить и пить как тот (а сэр Уинстон был знатный выпивоха)? А королеву Елизавету (не нынешнюю, а давнюю, королеву-девственницу), или Викторию она копировать не пробовала? Или, на худой конец, античную полулегендарную Боудикку? Впрочем, мятежная правительница восставших против Рима иценов всей Британией править никогда не пыталась, да и померла молодой, чего с Лиз Трасс уже точно не произойдёт. Но тут простая дилемма: быть или казаться. И поскольку она, как претендент на лидерство в рядах английских консерваторов и будущее премьерство, явно выбрала «казаться», каким именно премьером своей страны она станет, если победит, и так ясно. Как минимум — безграмотным, невежественным и конфликтным. Стало ясно после её знаменитой поездки в Москву.

С точки зрения судьбы Соединённого Королевства — печально. С точки зрения отечественных интересов — замечательно. Британия, как и Европа в целом, нам не друг, Соединённые Штаты тем более и «коллективного Запада» тоже. Ну, так и пускай там рушится всё, что обрушится, начиная с политической системы. Хорошо, когда врагами управляют и командуют глупцы. Много хуже, если волею случая во главе какой-то из враждебных стран встанет талантливый и не изображающий решимость, а действительно решительный человек. С ним тогда, пока его разгромишь, ещё помучиться придётся… Что до Трасс и Шотландии, она свой ход сделала и горшки с шотландцами побила всерьёз и надолго, а может и навсегда. А они, конечно, не ирландцы — не столь вспыльчивы, но люди на редкость упрямые и памятливые. Так что фраза Трасс, насчёт их референдума, ей ещё ой, как отольётся…