{ 24 апреля 2022 }

Интересное предложение от властей Литвы

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Интересное сделали предложение властей Литвы руководству Евросоюза: включить в санкционные списки Патриарха Кирилла. Действительно, чего это Святейший является Патриархом Московским и Всея Руси? По нынешним временам, как минимум его официальное титулование должно быть причиной личных рестрикций, о введении которых в отношении него Литва радеет. Ну и, понятно, чтобы не зацикливаться на нём персонально, Вильнюс ведёт переговоры о том, чтобы никакой митрополии Московского Патриархата, которой является и испокон веков являлась местная православная церковь, более в Литве не было, а подчинялась бы она всё тому же Константинопольскому Патриарху Варфоломею, который сейчас окормляет украинских раскольников.

Ну, человек амбициозный, как и положено церковному иерарху, встроенному в имперские планы президента Эрдогана. Святую Софию, правда, тот на его глазах и при полном молчании этого этнического грека, который отлично понимает, когда и против кого ему хвост поднимать можно, а когда надлежит язык укрощать и его в собственный афедрон засовывать, из музея в мечеть превратил, зато тот претендует на первенство среди всех православных патриархов. С чего бы? А хочется ему этого. Точно так же, как его шеф-президент намерен сделать Турцию второй (!) державой мира, после Китая. Ну, а новой мировой державе просто необходимо быть центром мировых религий. Что Эрдоган в части ислама реализует с немалым успехом, а по линии православия — через своего карманного патриарха.

В принципе, ничего особенно нового, придушивая связи литовских православных с Москвой и пытаясь переориентировать их на Константинополь, местные власти не делают. И это даже не они начали, а Порошенко на Украине. Причём без малейших для него и, тем более, для Варфоломея, последствий. Ничего личного, просто бизнес. Да и американцы одобрят, если, конечно, это вообще не их собственный сценарий. Придушат литовские бюрократы своих православных, и паству, и клир легко — это они умеют. Как в своё время, в войну, литовцы с евреями расправились? А ведь их там много было. Очень много. И история евреев в Литве по своей древности поглубже православной будет — ещё со времён её, этой самой Литвы, язычества.

И где теперь тот «Иерушалаим де Лите» в Вильнюсе? Где наследие Виленского Гаона? Осталась одна только память, да места массовых казней. Ну, теперь, похоже, время для литовских православных пришло, идти на свою Голгофу. Очень символично, что инициатива властей Литвы пришлась под самую православную Пасху, но, может быть — это они не специально так рассчитали, а совершенно случайно вышло. Бывают же в этом мире совпадения? Наверное, бывают. Но чего ещё было от литовских властей ожидать? Литва, она и есть Литва. Какой была, такая есть и такой, судя по всему, уже на веки вечные и останется. Что до Святейшего Кирилла, будут ли его европейцы в санкционные списки вносить, предсказывать не станем. Но вполне могут. Подлости, глупости и злобности для этого у них хватит.

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. Негры, арабы и афганцы, как будущее население Литвы

    2. Негры, арабы и афганцы, как будущее население Литвы

    Интереснейший этнодемографический феномен на наших глазах происходит в Литве. И, насколько можно судить, может распространиться на её соседок — Латвию и Эстонию. Эти три страны, которые 30 лет назад были европейской витриной Советского Союза, успешно превратились в европейские [Читать...]


  2. Интересное кино

    3. Интересное кино

    Интересное получается кино, с разбором полётов, насчёт того, один народ русские, белорусы и украинцы, или нет. На Украине так политики недавней статьёй российского президента на эту тему озадачились, что до сих пор успокоиться не могут. Основная тема их [Читать...]


  3. Интересное на Валдайском форуме

    4. Интересное на Валдайском форуме

    Много чего интересного на Валдайском форуме российский президент сказал. Тем более, что говорит он всегда живо, образно и непринуждённо. Ну, что человек умеет делать, так это с журналистами и экспертами общаться так, чтобы им скучно не было. Мало [Читать...]


  4. Действия федеральных властей на переговорах в Чечне

    5. Действия федеральных властей на переговорах в Чечне

    1. Как Вы оцениваете действия федеральных властей на переговорах в Чечне? 2. Как Вы оцениваете роль Вольского в этих переговорах? ВЯЧЕСЛАВ НИКОНОВ, депутат Государственной Думы 1. 5 2. 6 СВЕТЛАНА САВИЦКАЯ, летчик-космонавт 1. 4 2. 9 ЕВГЕНИЙ ШАПОШНИКОВ, [Читать...]


  5. Майкл Дуглас получит приз в миллион долларов от властей Израиля

    6. Майкл Дуглас получит приз в миллион долларов от властей Израиля

    Актер Майкл Дуглас («Игра», «Основной инстинкт») получит приз в миллион долларов от властей Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху наградит актера премией Genesis, оценив его усилия в распространении еврейской культуры по всему миру. Церемония пройдет летом 2015 года в Иерусалиме. [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»