Интересное предложение от властей Литвы

Интересное сделали предложение властей Литвы руководству Евросоюза: включить в санкционные списки Патриарха Кирилла. Действительно, чего это Святейший является Патриархом Московским и Всея Руси? По нынешним временам, как минимум его официальное титулование должно быть причиной личных рестрикций, о введении которых в отношении него Литва радеет. Ну и, понятно, чтобы не зацикливаться на нём персонально, Вильнюс ведёт переговоры о том, чтобы никакой митрополии Московского Патриархата, которой является и испокон веков являлась местная православная церковь, более в Литве не было, а подчинялась бы она всё тому же Константинопольскому Патриарху Варфоломею, который сейчас окормляет украинских раскольников.

Ну, человек амбициозный, как и положено церковному иерарху, встроенному в имперские планы президента Эрдогана. Святую Софию, правда, тот на его глазах и при полном молчании этого этнического грека, который отлично понимает, когда и против кого ему хвост поднимать можно, а когда надлежит язык укрощать и его в собственный афедрон засовывать, из музея в мечеть превратил, зато тот претендует на первенство среди всех православных патриархов. С чего бы? А хочется ему этого. Точно так же, как его шеф-президент намерен сделать Турцию второй (!) державой мира, после Китая. Ну, а новой мировой державе просто необходимо быть центром мировых религий. Что Эрдоган в части ислама реализует с немалым успехом, а по линии православия — через своего карманного патриарха.

В принципе, ничего особенно нового, придушивая связи литовских православных с Москвой и пытаясь переориентировать их на Константинополь, местные власти не делают. И это даже не они начали, а Порошенко на Украине. Причём без малейших для него и, тем более, для Варфоломея, последствий. Ничего личного, просто бизнес. Да и американцы одобрят, если, конечно, это вообще не их собственный сценарий. Придушат литовские бюрократы своих православных, и паству, и клир легко — это они умеют. Как в своё время, в войну, литовцы с евреями расправились? А ведь их там много было. Очень много. И история евреев в Литве по своей древности поглубже православной будет — ещё со времён её, этой самой Литвы, язычества.

И где теперь тот «Иерушалаим де Лите» в Вильнюсе? Где наследие Виленского Гаона? Осталась одна только память, да места массовых казней. Ну, теперь, похоже, время для литовских православных пришло, идти на свою Голгофу. Очень символично, что инициатива властей Литвы пришлась под самую православную Пасху, но, может быть — это они не специально так рассчитали, а совершенно случайно вышло. Бывают же в этом мире совпадения? Наверное, бывают. Но чего ещё было от литовских властей ожидать? Литва, она и есть Литва. Какой была, такая есть и такой, судя по всему, уже на веки вечные и останется. Что до Святейшего Кирилла, будут ли его европейцы в санкционные списки вносить, предсказывать не станем. Но вполне могут. Подлости, глупости и злобности для этого у них хватит.