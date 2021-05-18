Стоимость электроэнергии в России обогнала США и ряд стран Евросоюза

Стоимость электроэнергии для промышленности в России обогнала США и ряд стран Евросоюза. Показательно и удивительно одновременно. Задавать вопрос Чубайсу, не следствие ли это его реформ отечественной энергетики, бесполезно: не ответит. Это ж когда было? Он с тех пор, как РАО ЕЭС возглавлял, и «Роснано» успел покомандовать, а оттуда на «устойчивое развитие» был переброшен, что бы это для страны ни означало. Так что задавать ему вопросы по энергетике — чистой воды моветон и где-то даже провокация. А то и подрыв авторитета власти, к которой Анатолий Борисович, как-никак, на протяжении большей части своей трудовой биографии имел самое непосредственное отношение. И, кстати, с его везением, связями и упорством, ещё будет иметь. Какие его, в конце-концов, годы? В самом соку человек и в расцвете сил и творческой энергии. Что угодно освоит и чьё угодно доверие оправдает. Даже своё собственное.

Однако, хоть как Чубайса стороной обходи, вопрос о том, каким-таким макаром наша страна, при всей её гидроэнергетике и АЭС, умудрилась сделать так, что российские заводы будут платить за электроэнергию больше, чем американские и европейские, стоит во весь рост. Прямо-таки, колом стоит, причём осиновым. Может, ответит кто из господ-товарищей начальников, по крайней мере тех, кто по этому профилю трудится, не покладая? Что на эту тему правительство думает, хотелось бы знать? Как оно при таких тарифах собирается обеспечивать конкурентоспособность отечественной промышленной продукции? То есть понятно, что никак, и пускай эта чёртова промышленность сама, как хочет, справляется, и сельское хозяйство с собой до кучи за кампанию берёт, но вопрос-то задать можно? Или нельзя? А впрочем, хрен его знает, может статься, что и нельзя. Мало ли, чья это корова и кто её доит… Лучше не нарываться на объяснения.

Тяжёлый это случай. Или, может, всё просто по Жванецкому, незамысловато и бесхитростно, как в той майсе с семечками? Тарифы оттого такие, что тогда денег за электроэнергию будет уплачено больше, а там трава не расти. Логика? Логика. Извращённая, но понять можно, тем более, что для наших эффективных менеджеров она более чем характерна. Чем больше сдерёшь с кого только можно содрать, тем больше заработаешь здесь и сейчас. А что потом будет — какая разница? Тем более, кто сказал, что те, кто сейчас на дорогих тарифах свою копеечку сиротскую заработают, не будут вскоре перемещены на другое хлебное место, а на их поляне кто-то другой зарабатывать не будет? Система у нас так построена, на временщиках и их сиюминутных интересах. Было б иначе, совсем другая экономика была бы у страны. Так что, слушайте вашу песню «Валенки», товарищи промышленники, и забудьте про «Полонез Огинского». Не про вашу он честь.