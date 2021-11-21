Предложение не признавать Путина президентом РФ

Предложение принять в Конгрессе США резолюцию о том, что Соединённые Штаты не должны после 2024 года признавать Путина президентом России, если его на этот пост переизберут (а его, судя по всему, переизберут), которое выдвинули представители обеих ведущих американских политических партий, трогательно откровенно, наивно до крайности и исключительно точно характеризует собой не только его авторов и Конгресс США, как таковой, но и всю американскую политическую систему. Мир не видывал ещё такого собрания самоуверенных, до крайности нахальных и самовлюблённых дебилов, как те, кто управлял и управляет сегодня Соединёнными Штатами. Может поэтому они и стали тем, чем стали? Пока все остальные играли по правилам…

Высказанное теми же конгрессменами замечание, насчёт того, что поправки 2020 года в российскую конституцию «противоречат международным обязательствам России» заслуживает особого упоминания. Америка всегда до такой степени скрупулёзно и точно своих международных обязательств придерживалась, и так они были для американцев важнее их собственной конституции со всеми её поправками, что сразу как-то даже неудобно перед Конгрессом США становится. Действительно, мало ли за что какие-то люди в России голосуют? Кто они все такие, по сравнению с американским Конгрессом?! Наверное били конгрессменов в этой жизни мало, вот они и несут то, что несут. Совершенно непуганные идиоты.

Для автора настоящего текста, как и для всех остальных нормальных людей, конституция не догма, а в лучшем случае руководство к действию. Вроде библейских заповедей, которые он помнит куда лучше, чем содержание каких угодно конституций — хоть американской, хоть российской. Текста меньше. Да и было их — многое множество, наших конституций, которых на протяжении последнего века с небольшим в нашей стране напринимали более, чем достаточно. Точно так же он относится и к президентам — бывшим и будущим, да и ко всем прочим отечественным лидерам — от царей-императоров до генсеков. Без придыхания, особого обожания и облизывания пяток. Есть у них свои плюсы и минусы, достоинства и недостатки. И челядь у них тоже разная, хотя искренне себя белой костью, элитой и цветом страны считала и считает — чаще всего совершенно зря. Но!

Его страна — это его страна. Законы его страны, уж какие ни есть, включая её конституцию — это её законы и на её территории действуют только они. Точно также, президент его страны — единственный, кто ею может, должен и будет руководить, вне зависимости от того, что по этому поводу думают в США в целом или в Конгрессе США, Госдепартаменте США и Белом доме. И никакая сволочь, американская или нет, неважно, этого не изменит. Что до желания признавать или не признавать это, американский Конгресс может воткнуть себе своё признание или непризнание чего угодно, происходящего в России, в интимное место — коллективное, буде оно у него есть, или каждого конгрессмена в отдельности, и поворачивать там до достижения полного удовлетворения.

Делать это по— или против часовой стрелки — личное дело членов Конгресса и их право, которым они могут воспользоваться даже в отсутствие соответствующей специальной поправки к американской конституции. Хотя, если им до такой степени нечем больше заняться, кроме как российскими законами и статусом российского президента, они вполне её могут и принять. Развлекаться, так развлекаться. Если уж они решили клоунадой обеспечить себе место в истории… Впрочем, может быть они этим от Зеленского заразились? Тоже, между прочим, президент. И его в этом качестве Конгресс Соединённых Штатов намерен признавать вечно. Интересно, не встречался ли он лично с инициаторами идеи непризнания Путина президентом России после 2024 года? Вдруг он из заразил чем? Покусал там, или респираторным путём?