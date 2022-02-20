Споров и ругани насчёт ситуации на Донбассе столько… При этом спокойным, по крайней мере в России, не остаётся никто. Ну, может быть какой-нибудь отшельник, живущий где-то в Восточной Сибири, в глухой тайге, на лесной заимке без связи с внешним миром и особого интереса к тому, что за пределами этого его домика происходит… Есть же, наверное, ещё в стране такие люди? Дерсу Узала не последним таёжным бродягой-одиночкой был. Та же Агафья Лыкова, к примеру… А между тем, обстановка и впрямь напряжённая. Предвоенная, откровенно говоря, обстановка. И тут от желания или нежелания высокого начальства вступать в драку, мало что зависит. Провокации, которая заставит Россию в неё втянуться, будет вполне достаточно.

Сценарии тут могут быть самые разные, включая применение химического оружия, взрыв на саркофаге Чернобыльской АЭС с его последующей разгерметизацией, рукотворная авария с масштабным сбросом воды на крупной украинской ГЭС или крупный взрыв (серия взрывов) в Киеве. В сочетании с резким обострением военной обстановки на Донбассе, привести это может к чему угодно, а подозревать руководство Соединённых Штатов в том, что в случае с Украиной оно откажется от идей, которые в случае Америки и её противников сработали во Вьетнаме, Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии, не приходится. Подумаешь, Украина! Тоже, понимаешь, цаца! Ставки уж больно высоки. С Китаем надо справиться, для чего Россию втянуть в войну, нейтрализовав. Не до Украины, которая с самого начала была разменной монетой…

При всём том, вариантов развития событий не так уж много. Война или начнётся, или нет. Ядерная или конвенциональная, не будем судить заранее. Россия в неё вынуждена будет втянуться, или её эта война обойдёт стороной. Если всё-таки втянется, выиграет её или нет (что тоже возможно). Если проиграет, останется ли в своих нынешних границах или расколется на несколько частей, по границам субъектов Федерации, вопрос. И уж совсем непонятно, чем тогда это для всего остального мира кончится. Желающие могут паниковать: им это всё равно не поможет. Что до автора, повлиять на происходящее не в его силах и он это знает, отчего и спокоен, как удав. Что страшно бесит всех, кто с ним пытается текущую ситуацию обсуждать, в расчёте на совпадение позиций…