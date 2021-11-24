ВСУ сообщили, что применяют на Донбассе не только «Байрактары», но и «Джавелины»

ВСУ радостно сообщили, что применяют на Донбассе не только «Байрактары», но и «Джавелины». Наша реакция понятна заранее: сурово осудим, язвительно пройдёмся по украинским политикам и тому, чего стоят соглашения, которые они подписывают, сделаем очередные, сто двадцать непонятно какие замечания их американским и европейским патронам. А на Донбассе будет продолжаться война против русскоязычного населения. Одни и те же люди в телевизоре будут одними и теми же словами (других уже нет — за семь лет конфликта все, которые у них были, произнесли) обсуждать Украину и весь тот беспредел, который там творится. Пока зрители каналы не переключают, чего же… Шоу должно продолжаться!

Начальство наше то ли чего-то ждёт и к этому, чего оно ждёт, готовится, то ли не ждёт — вдруг ситуация как-нибудь сама собой рассосётся, то ли отстранённо следит за ситуацией, параллельно занимаясь другими, с его точки зрения более важными делами. Не исключено, кстати, что оно право и когда-нибудь о том, как Путин западников и их соратников из числа наших «бывших» перетерпел, чтобы в нужный момент нанести им глобальное поражение, историки будут рассказывать, как до сих пор рассказывают о том, как Кутузов перетерпел Наполеона. Или наоборот, игра в «кто первый моргнёт» окончится фатально для нашей собственной страны, населению которой бесконечная игра в «гляделки» с Киевом и прочими такого рода столицами сильно осточертела, особенно на фоне коронавируса.

Акционеров «Газпрома» в народе нашем не так уж и много, а на Донбассе их, судя по всему, и вовсе нет, так что радоваться за то, что «Северный поток — 2» всё-таки достроен, никакого настроения нет. Ну, достроен и достроен. Пустят его в ход или нет — не тот вопрос, который может взбудоражить массы и сильно их увлечь, когда на Донбассе продолжается то, что там продолжается, а в Закавказье и Средней Азии Эрдоган гуляет, как у себя дома. Тем более, что население не до конца ещё стало тем быдлом с устойчивыми инстинктами «квалифицированного потребителя», на которые сделали ставку модернизаторы нашего образования. Очень уж надоело бесконечное ожидание чего-то непонятного, непрерывное повторение пройденного и имитация бурной деятельности притом, что ситуация лучше не становится и, похоже, уже не станет. Такая усталость от этого накопилась…