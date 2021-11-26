Версия гибели подлодки «Курск»

Когда после трагедии с подлодкой «Курск» среди многочисленных версий произошедшего мелькнул слух о том, что причиной аварии было столкновение с другой субмариной, НАТОвской, автору это показалось бредом людей с обострённой подозрительностью в отношении Запада в целом и американцев в частности. Ну, бывает. Люди старой формации, привыкли к тому, что за всем в этом мире непременно уши американцев должны торчать. Никак не могут осознать, что мы теперь не враги, не противники и не соперники, а вовсе даже союзники и партнёры, так что они за нами следить никак не могут, а уж насчёт того, чтобы из-за них несчастный «Курск» погиб… В общем, понятно. Да и не особо эта версия педалировалась. Так, прошла и забылась. Вспоминали её только как курьёз: печальный отголосок прошлого, не более, чем.

Теперь о том, что дело обстояло именно так говорят не просто люди ответственные и информированные, но более, чем компетентные, из высшего командного состава флота. Если кому-то можно верить, так это им. Да и иллюзий насчёт того, какие у нас с американцами и всем прочим коллективным Западом отношения, нет ни малейшей. Мы для них были, есть и останемся впредь врагами, относятся к нам они, как к врагам и, судя по всему, так и относились всегда, без перерыва на перестройку и «новое мышление». А что мы этого не понимали и многие до сих пор не понимают, так это сугубо наши проблемы. Кто обещал, что будет легко? Точнее, обещали нам много чего, но верить в эти обещания никто же не заставлял. Сами себя загипнотизировали, сами и виноваты. Пенять не на кого.

Когда вспоминаешь, какие эмоции вызвала у всей страны случившаяся с «Курском» и его экипажем беда, до сих пор скручивает винтом от бессилия и понимания того, что вчера ещё могучая страна превратилась в пустое место и буквально ни на что не способна. Людей было жалко до слёз. Их и сейчас, 20 лет спустя жалко, хотя времени с тех пор прошло… Их родных, растерянно ждущих хоть от кого-нибудь помощи или в отчаянии и бессилии кричащих на начальников, которые сами оказались ни на что не способны, жалко было ещё больше. И такая ненависть в горлу подступала, в отношении тех, кто до такого состояния страну и её флот довёл… Им, впрочем, особо ничего с той поры не сделалось. Кто помер — тем поставили памятники, а первому среди них — центры его имени. Кто жив — живёт, процветая. Каждому своё.

Теперь — если слова отставных флотских начальников подтвердятся, в числе главных виновников произошедшей трагедии окажутся западники — американцы или англичане, подлодка которых недалеко от «Курска» тоже болталась, неважно. И тут очень хочется припомнить всем всё. И им, с их традиционной уклончивой подлостью и растущей агрессивной наглостью, которую уже никто на Западе больше не скрывает. И своим, которые быстро-быстро замяли версию со столкновением и постарались к ней больше не возвращаться. И тем, кто все эти годы знал, что произошло и молчал, продолжая делать вид, что ничего особенного не случилось. Жалко всё-таки, что у нас с царских времён никого не вешают. Тот самый случай. Очень было бы актуально.