Можно много писать о состоянии дел в госкорпорации «Роснано», у которой финансовые дела таковы, что торги её бумагами на Московской бирже приостановлены — небывалый случай и колоссальный удар по репутации всей отечественной системы госкорпораций, да что толку? Десятки миллиардов долгов и убытков, при том, что история «Роснано» — это классический пример того, как НЕ НУЖНО вести бизнес… Ну, Чубайс дал, Чубайс взял. Что он буквально вчера говорил о том, что у них «очень много денег»? Переговоры о реструктуризации долга с нынешними главными кредиторами «Роснано» — этого разрекламированного ещё недавно до небес кадавра, с чудовищно раздутыми штатами, уродливой финансовой стратегией и невесть какими проектами, не только их проблема. Но ведь проблема!

Как и каждая история такого рода, обрушение «Роснано» может привести к длинной цепочке событий с самыми печальными и непредсказуемыми последствиями. Впрочем, Чубайса это волновать уже не должно — «Роснано» сейчас командуют другие люди, пускай они за всё и отвечают. Как это, впрочем, и раньше было, в отношении всех тем, которыми Чубайс за последние 30 лет занимался. Сколько там денег исчезло неизвестно куда, сколько обещаний было дано, какие прожекты рисовались на всех уровнях и как они все обнулились — это что-то с чем-то. Судя по всему, сын турецко-подданного, незабвенный Остап Бендер, всё-таки не ушёл в управдомы после фиаско на румынской границе с местной сигуранцей. Он жив и поныне, бодр и неплохо выглядит. Только колера другого — рыжий. Что многое объясняет.

История жизни и приключений, редкой непотопляемости и удивительной востребованности Чубайса далеко не окончена и ждёт своих биографов. «Роснано» — только один из эпизодов на долгом жизненном пути этого героя НАШЕГО времени, демиурга и разрушителя, одного из главных могильщиков старого государства и создателя нового, сегодняшнего, уж какое оно у нас есть. Иногда кажется, что именно он им и управляет и нет сомнения, что в какие-то моменты так и было, по крайней мере при Ельцине, у которого не зря в своё время вырвалось «Во всём виноват Чубайс». Всё в своей жизни человек проваливал, но ни за что не ответил и не ответит, как и положено первому «питерскому» в нашей системе власти. Дон Рэба нашего Арканара и ответственный за его «устойчивое развитие». Загер мард!