В связи с происходящим на Донбассе адом повторю ровно то же, что говорил и в четырнадцатом году.

Отношение кремлевской мафии к русским людям, которые сидят под бомбами и в полублокаде, – буквально такое же, каким всегда было отношение иорданских и саудовских королей к палестинцам.

Люди страдают – и очень хорошо, что страдают, потому что благодаря их страданиям мы будем играть в долгую игру, закатывая глаза и незаметно втыкая булавочку в попу плохого соседа.

Одна булавочка, две булавочки, сто заявлений Лаврова, миллион программ Соловьева, миллиард раундов переговоров по мирному урегулированию.

И есть что-то невыносимое в том, что огромная страна, которая, раздувая щеки, кичится бесконечными танками, ракетами, парадами, победами и прочими ярмарками патриотизма, – ничего, ну ничего не может сделать, чтобы остановить ад в ста километрах от собственной границы.

Мы – самые сильные. Ой, то есть нет. Ну как бы да. Но смотря где. Не, там уже нет.

Але, саудовский король.

Может хватит уже издеваться?