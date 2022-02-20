{ 20 февраля 2022 }

Amazon получит «право первой ночи» на целую россыпь адаптаций видеоигр

Рубрики: [Telegram]  [Игры]  [Кино]  

Студия dj2 Entertainment получила в игровых кругах репутацию “пылесоса” – за какой-то совершенно конвейерный подход к адаптациям игр. Буквально плюя на знаменитое проклятие игровых киноадаптаций, dj2 завладели правами на экранизацию внушительного количества игр, причем обычно, скажем так, нетипичных.

Это не прошло мимо глаз Amazon, и там посчитали, что в жестокой борьбе за контент это вполне себе рабочая карта, еще и не без надежды на козырную. Медиагигант заключил с dj2 «first-look»-договор, и теперь получит право выхватывать для Amazon Prime Video все адаптации студии, которые понравятся продюсерам Безоса. Наверняка какие-то еще и эксклюзивно.

Сейчас dj2 работает над адаптацией Disco Elysium, It Takes Two, Life is Strange, Sleeping Dogs и мультсериалом по Tomb Raider. А в октябре прошлого года приобрела права на экранизацию Sable, Night Call и Mosaic. Большинство упомянутых игр – мягко говоря, непросты в экранизации. Вполне понятно, как адаптируют Life is Strange (еще и радостно вылизывающий повестку), а вот Disco Elysium и It Takes Two – хоть и нахватали наград, но очень необычны, и для экранизации потребуют явно не меньше трудотерапии и психозатрат, чем понадобилось для создания самих игр.

Как бы то ни было, Amazon получил в распоряжение интересный “переходник” в игромир и может ждать ответных ходов конкурентов. Что там дальше? Netflix замахнется на фильм по GTA? Или Apple запустит сериал по «Героям меча и магии»?

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. Amazon займется производством собственных фильмов

    2. Amazon займется производством собственных фильмов

    Крупнейший интернет-магазин Amazon начинает производство собственных фильмов и телевизионных программ. Компания планирует выпускать видеоконтент, используя систему отслеживания потребительских предпочтений и данные, полученные в ходе продаж в онлайн-магазине. В будущем фильмы покажут на большом экране, так как Amazon заключил [Читать...]


  2. Amazon раздает бесплатные MP3

    3. Amazon раздает бесплатные MP3

    Онлайн-ритейлер Amazon запустил сервис AutoRip, предоставляющий пользователям бесплатные цифровые копии CD, приобретенные в интернет-магазине компании, сообщает BBC. Сервис, доступный только в США, автоматически сохраняет в пользовательском аккаунте MP-3 версии соответствующих CD. Покупатели смогут получить доступ к сохраненной музыке [Читать...]


  3. Amazon планирует выпускать в прокат по 12 картин в год

    4. Amazon планирует выпускать в прокат по 12 картин в год

    У интернет-канала Amazon наполеоновские планы: Amazon Original Movies собирается стать крупным игроком в большом кино и ежегодно выпускать в прокат по 12 картин. Стриминговый сервис канала, Amazon Prime , будет приобретать права и продюсировать фильмы, которые затем, через [Читать...]


  4. «Ундервуд» открыли магию первой брачной ночи с новыми песнями

    5. «Ундервуд» открыли магию первой брачной ночи с новыми песнями

    Группа «Ундервуд» работает над новыми песнями, которые составят основу будущего альбома коллектива. Сроки выхода альбома пока не сообщаются, по словам музыкантов, они только приступили к работе. – Это такая работа традиционная для нас, и она полна магии и [Читать...]


  5. Государство выделит помощь производителям видеоигр

    6. Государство выделит помощь производителям видеоигр

    РИА Новости уточняет, что господдержка через новый фонд будет идти продуктам, которые популяризируют русскую культуру и историю. Понятно, что популяризация культуры — это субъективная вещь, поэтому сторонники всеобщего соблюдения стратегии национальной безопасности получают новый фронт работы. Кино, театральные [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»