Amazon получит «право первой ночи» на целую россыпь адаптаций видеоигр

Студия dj2 Entertainment получила в игровых кругах репутацию “пылесоса” – за какой-то совершенно конвейерный подход к адаптациям игр. Буквально плюя на знаменитое проклятие игровых киноадаптаций, dj2 завладели правами на экранизацию внушительного количества игр, причем обычно, скажем так, нетипичных.

Это не прошло мимо глаз Amazon, и там посчитали, что в жестокой борьбе за контент это вполне себе рабочая карта, еще и не без надежды на козырную. Медиагигант заключил с dj2 «first-look»-договор, и теперь получит право выхватывать для Amazon Prime Video все адаптации студии, которые понравятся продюсерам Безоса. Наверняка какие-то еще и эксклюзивно.

Сейчас dj2 работает над адаптацией Disco Elysium, It Takes Two, Life is Strange, Sleeping Dogs и мультсериалом по Tomb Raider. А в октябре прошлого года приобрела права на экранизацию Sable, Night Call и Mosaic. Большинство упомянутых игр – мягко говоря, непросты в экранизации. Вполне понятно, как адаптируют Life is Strange (еще и радостно вылизывающий повестку), а вот Disco Elysium и It Takes Two – хоть и нахватали наград, но очень необычны, и для экранизации потребуют явно не меньше трудотерапии и психозатрат, чем понадобилось для создания самих игр.

Как бы то ни было, Amazon получил в распоряжение интересный “переходник” в игромир и может ждать ответных ходов конкурентов. Что там дальше? Netflix замахнется на фильм по GTA? Или Apple запустит сериал по «Героям меча и магии»?