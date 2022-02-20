Генсек НАТО Йенс Столтенберг, широко известный в современном мире, хотя роль и вес его в качестве самостоятельной фигуры сильно преувеличивается теми, кто воспринимает Североатлантический альянс как-то иначе, чем в качестве рамочной организации, призванной красиво оформить подчинённость его членов Соединённым Штатам Америки, вслед за московским американским журналистом Майклом Бомом, никому в помянутом мире не известным, кроме российских телезрителей, высказался на тему того, что «НАТО никому не обещал не расширяться на восток». Просто с учётом протокола совещания 1991 года, в рамках которого об этом говорилось яснее ясного, очень уж претензии к альянсу России обоснованными выглядят. Срочно нужно опровергать, что Столтенберг и делает. Должность у него такая.

Меж тем, копий на дипломатическом поле вокруг российских предложений по обеспечению безопасности (что характерно — отнюдь не только российской, сколько общеевропейской) сломано столько, что хватило бы на изрядный частокол, которым можно было бы в Москве если не Третье кольцо обнести, то уж Садовое — точно. А дипломатия имеет свои пределы возможного, что с самого начала российским начальством и было заявлено. Беда только, что то ли не услышал этого на Западе никто, то ли не понял, то ли с самого начала ни вслушиваться, ни понимать, что именно Москвой сказано, никто не собирался. В самом деле: когда на протяжении достаточно долгого времени всматриваешься в поведение западных лидеров, становится понятно, что каждый из них слушает в этом мире только одного человека: самого себя. И с этим уже ничего не поделаешь.

Вы никогда не пробовали о чём-то договариваться с токующим глухарём? Вам удавалось добиться внимания и ответной реакции на свои слова от петуха, самозабвенно кукарекающего на заборе? Да что там семейство куриных! От исполняющего брачный танец страуса? От поющего весеннюю песню соловья? От зяблика, наконец!!! Особенность любой птицы состоит в том, что когда она увлечена своей весенней песней и сопровождающими её ритуалами размножения, она слепнет и глохнет. А что такое расширение НАТО, как не его размножение, под непрерывно произносимые мантры, насчёт того, какая это роскошная штука, как много приносит тем народам, кого в рамках этого процесса уже облагодетельствовали или вот-вот облагодетельствуют и до какой степени невозможно его прекратить. Ну, или оттащить на уровень 1997 года военную инфраструктуру, продвинутую к российским границам.

Как можно добиться от токующего глухаря или орущего петуха, чтобы он остановился? Как заткнуть самозабвенно верещащего под окном ранним утром мелкого птаха? Шугануть так, чтоб пух и перья полетели или пристрелить — сразу, чтобы не мучился. Нету со всеми ними других методов дискуссии. А если такого рода сравнение читателя раздражает, благо, люди, с которыми Лавров и Путин под телекамеры о гарантиях безопасности долго разговаривают, всё-таки на птиц не очень похожи, можно представить себе диалог с ушедшим в запой буйным алкоголиком или наркоманом, только что принявшим очередную дозу, у которого как раз наступило состояние эйфории. Отговорите его от того, чтобы продолжить «банкет»… Автор с интересом поглядит на это зрелище. Хотя ведро холодной воды, вылитое с размаху на голову или другие жёсткие способы выбить кайф могут и помочь. Увы, тот самый случай…