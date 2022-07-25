Сообщение о том, что в исследовательском центре ВВС США в качестве сопредседателя учёного совета числилась не умеющая работать с компьютером и пользоваться электронной почтой девушка облегчённой социальной ответственности, а говоря проще – проститутка, которую туда пристроил известный учёный, занимающийся разработкой авиационных двигателей, Джеймс Гурд, радует. Во-первых понятно, отчего у американцев разработки по гиперзвуку, которыми, помимо всего прочего, занимается помянутый центр, буксуют. Некогда им этой фигнёй заниматься, когда гормоны бурлят и основной инстинкт прямо на рабочем месте можно в дело запустить. Во-вторых… А, впрочем, хватит и во-первых!

С другой стороны, когда Гурда спросили, не сбрендил ли он случайно, он ответил более чем достойно. Фраза: “Она чертовски хороша”, – безусловно является достаточным основанием для того, чтобы пополнять кадры исследователей в сфере военного двигателестроения Соединённых Штатов девочками с панели (варианты: из отеля, по вызову, эскортницами, путанами, шмарами – прочее на усмотрение читателя, буде у него есть опыт подбора синонимов для обозначения представительниц первой, древнейшей в мире профессии), доказавшими делом свою высокую квалификацию в избранной ими в качестве основной сферы деятельности. Автору, правда, до сих пор не было известно, что в американских исследовательских центрах можно было на работе до такой степени расширить сферу услуг, но ничто не стоит на месте…

Заказать еду из ресторана, выпить кофе, поспать часок в тишине или заняться фитнесом, а потом принять душ, чтобы не отвлекаться от разрабатываемой темы – вещь для американцев и в целом западных специалистов в сфере высоких технологий, нормальная. Секс на рабочем месте без особого отрыва от трудовой деятельности до сих пор в перечень бонусов такого рода не входил, но им, наверное, виднее, как производительность труда повышать. Тем более, можно спорить на что угодно, что написание письма с помощью электронной почты или составление делового документа, отчёта или приложений к нему в виде графиков и таблиц, за всё время существования компьютеров не понадобилось ещё ни одной из девиц такого рода, в ходе процесса непосредственного выполнения ими своих прямых обязанностей на рабочем месте.

Можно, как минимум, приветствовать то, что описанная ситуация развивалась в сфере традиционных отношений и не вышла за рамки бинарного распределения ролей среди сексуальных партнёров. А то от Америки по нынешней поре чего угодно можно ожидать. И, к слову, она полностью объясняет ставшие едва ли не стандартом ситуации такого рода в отечественной кадровой практике, когда не умеющие связать двух слов, но обладающие массой скрытых (иногда не слишком глубоко и тщательно) достоинств девушки (или юноши), внезапно проявлялись на высоких постах, до заместителей мэров и губернаторов, ректоров университетов, замминистров (особенно почему-то по этой части везло цифровизации) и прочих, с хорошей оплатой и всеми положенными по штату бонусами. Это мы просто в ногу с основными мировыми тенденциями идём. Ну, или с другими частями тела…