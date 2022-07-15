Переговоры России в Стамбуле с Турцией, Украиной и ООН по вывозу зерна… Ослабление антироссийских санкций по ряду позиций, без которых европейцам и американцам становится совсем худо (вывоз того же зерна, продовольствия и удобрений) — ввели против нас сдуру, а теперь понятно, что взять больше неоткуда, так что им самим от этого вреда куда больше, чем Москве. Внезапно возобновившиеся разговоры о том, что не худо было бы добиться на Украине прекращения огня, тут же подхваченные российской «гражданской партией», которой неймётся повторить комбинацию Брестского мира, Хасавюртских и Минских соглашений, с выходом на Минск-3 под тем предлогом, что территория Луганской и Донецкой областей от ВСУ очищена, чего же ещё хотеть? И непременно за кадром возникают в тумане то олигархи, то политики, то чиновники, близкие к «Семье»…

Ощущение всё это создаёт тревожное и гадостное. Нависает над головой очередная чёрная туча, не ровён час оттуда громыхнёт и полыхнёт. Тем более, что есть оч-чень большой опыт того, к чему приводят процессы такого рода… В своё время израильтяне во всё это с палестинцами втянулись, увязли по самое «не могу» и выйти из сложившегося порочного круга не в состоянии до сих пор. Отработанная до мелочей технология затаскивания дураков в болото и постепенного притапливания там до наступления полного п-здеца. Причём на каждом отдельно взятом этапе аргументы для того, чтобы делать все те шаги, которые делаются, неубиенные. Железные аргументы. Вот-вот, ещё один маленький шажок, ещё одна совсем крохотная уступочка и всё будет совсем-совсем хорошо, причём навсегда. Как же его (её) можно не сделать?! История не простит! Худой мир лучше доброй ссоры. Ну, и так далее.

Потом выясняется, что хорошо только тем, кто эти хитровымудренные комбинации варил, кроил, тачал и отстраивал, причём почему-то в личном качестве, а всем остальным исключительно плохо. Бои и теракты приобретают постоянный характер, процветающие районы превращаются в пепелища, начинается война всех против всех и, главное, вся та политико-дипломатическая гопа, которая это безобразие нагородила, совершенно ни причём и отходит в сторону с обиженным видом, ругая на все корки тех, кто из-за них всё это безобразие и расхлёбывает. Красавцы! Так вот, Одесса, конечно, не Газа, а Львов не Рамалла и не Дженин, но разница в итоге будет невелика. Поскольку киевский режим никакие свои обязательства выполнять не будет, как их не выполняют и изначально не собирались выполнять палестинцы — ООП или ХАМАС, всё равно.

Международные организации, включая ООН (точнее, в первую очередь ООН, для которой всё, что чиновники этой структуры делают, есть их личный бизнес и впахивают они исключительно на своих спонсоров, то есть на американцев и западноевропейцев) и всех, какие только есть, зарубежных посредников в отдельности — это тоже касается. Турция это или Франция, Германия или Великобритания, Польша или Канада, США или ещё какая бяка-закаляка, неважно. Помнится, совсем недавно европейцы такие гарантии Януковичу давали, любо-дорого было слушать. Чем кончилось? Да и в Минских соглашениях, Минске-2 и Нормандском формате они тоже гарантами выступали… и немедленно соскочили с темы, когда выяснилось, что там что-то предполагается выполнять и Москва на этом настаивает. Но мы же любим плясать на одних и тех же граблях…