Сенатор Менендес заявил о возможности введения против России санкций из-за ситуации вокруг Украины ЗАРАНЕЕ. Красивая интерпретация идеи санкций, как таковой. Особенно против единственной страны в мире, которая может оставить от Америки со всеми её вооружёнными силами, демократией и даже самим сенатором Менендесом мокрое место. Цена вопроса в данном случае не обсуждается: как в своё время заметил философски наш Первый, мы пойдём в рай, а они сдохнут. На чём, сколько можно судить, вопрос для себя на веки вечные и закрыл. Так что перспективы ясны, хотя сам подход сенатора к международным отношениям радует. То есть Америка организует проблему, вязнет в ней, нагнетает истерику, заводит себя и окружающих до предвоенного уровня, а потом пытается наказать тех, кого на решила наехать ДО того, как они что-либо сделали.

Очень внятный, конкретный и продуктивный подход. С учётом того, как Соединённые Штаты устроены, с их системой разделения властей, позволяет делать что угодно с кем угодно, не принимая за это на страну никакой ответственности. В самом деле: о чём с ними можно договариваться, если любая мелкая, средняя или крупная сволочь может инициировать и провести в жизнь какое угодно решение? Если бы речь шла о голливудском фильме, на высказанном сенатором предложении его карьера и жизнь бы и закончились: вышел бы из-за угла Клинт Иствуд, пристрелил бы его, выплюнул рядом окурок сигары, произнёс красивую прощальную фразу и, перекинув серапе через плечо, ускакал бы в сторону заката. Но мы не в кино. Так что ему не то что пуля в лоб от Иствуда не светит, его и товарищ Сухов с верным Саидом не станут разыскивать. А также Петров с Бошировым. А жаль.

Единственный способ повлиять на тех, кто в Америке что-то решает, добившись того, чтобы они от тебя отвязались, раз и навсегда, испугать их так, чтобы у них начиналась икота, изжога и энурез при одном упоминании о твоей стране. Скажем, идея ввести американские войска и войска их союзников во Вьетнам, Ирак или Афганистан, скорее всего, даже не будет рассматриваться. Опыт слишком негативный. А вот с нами у них такого опыта ещё нет. Наоборот, есть ощущение, что они СССР в холодной войне победили и непонимание того простого факта, что никакой победы не было, а к глупостям своего собственного руководства мы привыкли и исправлять их более или менее научились. Так что в сложившейся ситуации выход остаётся один: уничтожить всё, что нужно, чтобы на веки вечные нас закаялись трогать. Санкции там вводить, или ещё что… И назвать это «Операцией Менендес». Для истории.