Экспорт керосина в Йемен и Саудовскую Аравию

Когда-то, в начале ХХ века, СССР в больших объёмах экспортировал керосин в Йемен и Саудовскую Аравию, где нефть тогда ещё не добывали, притом, что нефтяные скважины в Баку уже работали вовсю. Были же времена… Похоже, однако, что они могут вернуться, пускай и в несколько изменённом варианте, причём вернут их усилия президента Байдена по изоляции России и ограничению её доходов от экспорта углеводородов. Эр-Рияд вдвое увеличил закупки нефтепродуктов в России, чтобы компенсировать выпадающие из производства в королевстве электроэнергии, объёмы нефти, которые будут дополнительно экспортированы в США по просьбе американского президента. Всё-таки, в удивительное время мы все живём!

Как следствие, доходы российского бюджета увеличатся, а профицит торгового баланса вырастет. Очень мудро и благородно со стороны американского президента, хотя изначально он имел в виду нечто совершенно противоположное: банкротство России, а не упрочение её места в мире и рост благосостояния нашей страны. Впрочем, что там Саудовская Аравия, отношения которой с Россией переживают медовый месяц, основанный на том, что нынешний мировой политическй экономический и энергетический кризис, спровоцированный усилиями США, атакующих одновременно по всем фронтам Россию и Китай, пополнил казну королевства, как мало что, кроме соглашения «ОПЕК +», заключённого по инициативе Путина, могло сделать…

Максимально враждебная Москве на нынешнем этапе своей истории Великобритания тоже, пускай даже действуя втайне, через посредников, увеличила закупки в России дизельного топлива. А поскольку на дворе самый разгар лета, трудно даже представить, куда скакнут цены и какая к России выстроится очередь на покупку её углеводородов ближе к зиме… В принципе — ситуация классическая, по гайдаевской «Кавказской пленнице»: «Кто нам мешает, тот нам и поможет». За что спасибо президенту Байдену лично, как человеку и бизнесмену, а пуще того его внешнеполитическому штабу, который своему шефу такие идеи для борьбы с Россией подбрасывает. Хотя, может это тоже НАША работа? Петров и Боширов постарались, а то и лично Путин. Как, где и когда они этот план американцам скормили — неважно. Главное — результат, а он однозначно в пользу Москвы. Дай им Г-споди больше таких стратегов…