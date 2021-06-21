Идея новых санкций против России, в частности, компаний, ведомств и организаций, имеющих отношение к «Северному потоку — 2», озвученная немедленно после встречи президентов Путина и Байдена в Женеве — настолько характерна для американской внешней политики, что её даже комментировать как-то неудобно. В МИДе отметили, что это «не тот сигнал, которого наши от американцев ждали»? Ну, смотря кто. Может, конечно, людям приличным и свойственно вести себя так, как ожидает наш МИД, заряженный на уровне руководства коллективным оптимизмом и состоящий из воспитанных в лучших имперских и советских традициях профессионалов, но американцы-то тут причём? У них другие традиции.

Саммит состоялся? Состоялся. Байден встречей с Путиным удовлетворён? Удовлетворён. А теперь о Навальном… Впрочем, если бы его даже не существовало в природе, нашлись бы другие поводы для санкций. Американское начальство, с одной стороны, обеспечило себе необходимый ему диалог с нами по стратегической стабильности, а заодно договорилось о возвращении послов — жест чисто символический, но для американской публики знаковый, а с другой обозначило всем тем, кто специализируется на «охоте на Россию», что ничего не изменилось, так что гадить Москве где только можно, Вашингтон продолжит. Опять же, своих агентов приличным спецслужбам сдавать не положено. Ну, американцы Навального и не сдают.

Напоминает «Мёртвый сезон», только без сцены обмена на мосту. Но это, судя по всему, пока. Притом, что разговаривать с нашим начальством в Вашингтоне готовы, но курс на конфронтацию менять не намерены. Так что сюрпризов нам ещё ждать и ждать. Одно хорошо, решение о новых санкциях, не исключено, послужит холодным душем для всего того многочисленного отряда идиотов, которые после встречи в Женеве начали радостно подпрыгивать, хлопая в ладоши, в ожидании возвращения к привычному, приятному и в высшей мере для них выгодному периоду российско-американских отношений, когда главным в вопросах продажи страны оптом и в розницу был вопрос о капитализации: дорого продаётся очередной кусочек родины, или, как в 90-е, ни за понюх табаку, а то и в нагрузку.

Впрочем — это настолько очевидная вещь… Что неочевидно, зачем американскому начальству, которое на встрече в Женеве всё то, что хотело и могло, с нашим начальством обсудило и в очередной раз убедилось в его полной конструктивности и предсказуемости, идти дальше, чем разговоры об общих материях? Мы с Америкой против Китая не пойдём, ясно даже и ежу. Их пятую колонну у себя вводить в управление страной не готовы. С влиянием США на население кое-как боремся. Войну с ними затевать не хотим и не будем. Ну, и чего им их стратегию в отношении России менять? Где те угрозы — настоящие, серьёзные, которые могут их заставить это сделать? В догорбачёвском СССР остались. Так и нормальное поведение Вашингтона в отношении Москвы осталось там же. Нечего пенять на них, коли собственная рожа крива…