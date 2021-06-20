Идея встречи Владимира Путина с Борисом Джонсоном

Идея о возможности встречи Владимира Путина с Борисом Джонсоном, «если Москва изменит линию поведения», которая «случайно» родилась в голове у британского министра обороны сразу же после российско-американского саммита в Женеве, примечательна. До англичан явно что-то дошло. Что именно, судя по сохраняющейся наставительной риторике, пока неясно. Но какие-то мысли в нечёсанной голове Джонсона явно бродят. Можно надеяться, что Великобритания изменит своё поведение в отношении России? Поскольку там есть, что менять. Точнее, менять надо всё, начиная с эпохи идиотизма, вокруг детективной истории с «Новичком».

Отметим, насколько быстро Лондон сориентировался, а точнее, пытается сориентироваться, встраиваясь в фарватер Вашингтону. Не исключено, что американские идеи столетней давности, о том, что Британию можно смело включать по частям в состав Соединённых Штатов, имеют под собой реальную основу. Во всяком случае, от Северной Ирландии головной боли Вашингтону будет не больше, чем от Бостона, а Шотландия ничем не хуже Техаса. По климату даже лучше. Что до того, что Великобритания — это королевство, так и Гавайи в своё время монархией были, а теперь нормальный штат, и даже Обама там родился. Могут подумать на перспективу…

Печально, разумеется, что бывшая метрополия американских колоний, превратившихся в сверхдержаву, пускай гаснущую, но всё ещё достаточно мощную, дошла до такого состояния, что Лондон вынужден реагировать на любые изменения в политике Вашингтона, явно не имея своей собственной. Но времена Черчилля ушли навсегда и даже эпоха Тэтчер — далёкое прошлое британской политики. «Тэтчеризм» в истории Великобритании был. «Джонсонизмом» и не пахнет. Разве что королева та же… Ну, хотя бы из уважения к Её Величеству, Путин, наверное, с премьером её правительства рано или поздно встретится. Он вообще человек доброжелательный и неконфликтный…