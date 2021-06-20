{ 20 июня 2021 }

Ребекка Блэк или что такое кибербуллинг

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  [Рецензия]  

Ребекка Блэк

Я думаю, что многие из вас слышали об этой истории, но сейчас, вероятно, будет как никогда актуально её вспомнить. Ребекка Блэк — своего рода культовая личность, живой пример того, как работает травля в интернете (да, порой она действительно работает). В 2011 году начинающая певица выложила на YouTube видеоклип на свою песню «Friday». Если что, девушке на тот момент было всего 13 (!) лет. Первое время видео висело никому не нужным на канале лейбла, руководство которого согласилось оплатить мастеринг песни и съемку. Примерно через месяц же клип заметили, причем все: он моментально стал самой обсуждаемой темой в Твиттере и набрал многомиллионные просмотры.

Причина проста донельзя: «Friday» — чересчур наивная и клишированная молодежная поп-песня, слушать которую, не испытывая испанский стыд, невозможно. Сейчас из Ребекки Блэк, возможно, сделали бы мем-идола, который познал, прости господи, пост-иронию, но тогда все отреагировали исключительно негативно: видео до сих пор висит во всевозможных топах «самых задизлайканных видео на YouTube». Правда проблема была далеко не в дизлайках, а в людях, которые не знали меры. Совсем юной Ребекке приходили угрозы расправы, причем не только в соцсетях, а даже на телефон и почту. Вам может ненароком вспомниться время, когда клип Джастина Бибера «Baby» обрёл не менее дурную славу, но отличие в том, что у Джастина хотя бы были преданные фанаты, которые были готовы его поддерживать — а у Ребекки их не было и быть не могло. Подобные вещи не проходят бесследно, и всю свою сознательную жизнь Ребекка пыталась забыть тот кошмар, с которым столкнулась будучи 13-летним подростком.

Меня вдохновляет тот факт, что пример Ребекки стал показательным: она не раз давала интервью, в которых рассказывала о том, как тяжело ей было жить после этой песни. Издевательства со стороны сверстников, отсутствие друзей и стыд за своё прошлое — это явно не то, с чем хочет столкнуться взрослеющий человек. С тех пор, к слову, интернет не опускался до уровня настолько масштабной травли. Кто знает, может именно этот случай заставил людей чувствовать хоть какую-то ответственность за свои не всегда обдуманные действия в соцсетях.

Сейчас, кстати, дела у Ребекки идут в гору: она вовремя подстроилась под модный нынче гиперпоп и уже успела записать совместку с Dorian Electra — ей стал ремикс на злосчастную песню «Friday». Трек получился забавный, но что я действительно советую послушать фанатам жанра, так это вышедшую на днях ипишку Ребекки. «Personal» — бомба.

Фёдор СУЧИЛИН.

Тихое Место


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