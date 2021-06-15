Интервью Владимира Путина каналу NBC

Итальянский ювелирный бренд Caviar выпустил ограниченную серию iPhone с золотым покрытием на задней панели, где выгравированы портрет президента России и первые строчки национального гимна страны. – Настало время почувствовать подлинную гордость и выразить свою позицию однозначно, без лишних [Читать...]

Хиллари Клинтон после вмешательства России в дела Украины сравнила президента России с Гитлером, а саму страну – с Германией 1930-х годов, чем вызвала негодование сербского режиссера Эмира Кустурицы. В издании Blic он заявил: - Назвать Путина фашистом из-за [Читать...]

Солист британской рок-группы Muse Мэттью Беллами шокировал общественность, надев майку с изображением президента РФ Владимира Путина. Произошло это на гастролях группы Muse в Японии 24 июля 2015 года. Беллами появился перед камерами в майке, на которой российский лидер [Читать...]

В период с 31 декабря 2013 года по 7 января 2014 года россияне больше всего смотрели телеканал «Россия-1». По данным TNS, средняя доля канала составила 14,2%. В прошлом году в новогоднем рейтинге лидировал Первый канал со средней долей 15,6%. [Читать...]

Американский журнал Time объявил 42 претендентов на звание «Человек года». На данный момент по результатам голосования лидирует американская певица Майли Сайрус. Президент России Владимир Путин идет восьмым. В рейтинге также присутствуют Барак Обама, Башар Асад, Хасан Роухани, Папа Римский, Эдвард [Читать...]