{ 15 июня 2021 }

Интервью Владимира Путина каналу NBC

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Главное:

  • Обвинения, что Россия будто бы ведет кибервойну против США, бездоказательны. Нашей стране ни разу не предоставили свидетельств по обвинениям во вмешательстве в выборы и кибератаках
  • Россия готова общаться по вопросам кибербезопасности с США, это Америка отказывалась от совместной работы. Президент РФ не исключает, что американская разведка может действовать в киберпространстве против России
  • Укрепление НАТО в киберсфере беспокоит нашу страну
  • РФ готова рассмотреть вопрос об обмене заключенными с США
  • Президент заявил о важности искать в отношениях с Америкой компромиссы и взаимоприемлемые решения
  • Россия продолжит сотрудничать с США по космосу, если Вашингтон не откажется от таких взаимодействий

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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