{ 16 июня 2021 }

Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита в Женеве

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
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Президент России заявил, что переговоры c Джо Байденом прошли «хорошо». Обе страны проявили желание искать сближения позиций, разговор был конструктивным.

О личности Джо Байдена: он конструктивный, взвешенный человек, очень опытный. Он вспоминал о семье. О чем мама с ним говорила. Это показывает качество его моральных ценностей. Это привлекательно.

О перспективах отношений с США после встречи с Байденом: Лев Толстой как-то сказал: «в жизни нет счастья, есть только его зарницы». Зарница сегодня промелькнула.

Главное:

  • Россия и США договорились вернуть послов
  • Байден согласился, что в основе урегулирования конфликта на Украине должны лежать Минские соглашения. Тема вступления Украины в НАТО затрагивалась «мазком».
  • На межведомственном уровне РФ и США начнут обсуждение продления договора СНВ-3
  • Страны будут проводить консультации по кибербезопасности
  • Байден звонил Владимиру Путину после его резких заявлений и слова «убийца» в его адрес, и они объяснились
  • Озабоченности США по поводу милитаризации Арктики безосновательны
  • Президент РФ о движении BLM: Россия сочувствует народу США, но не хочет, чтобы подобное происходило на нашей территории
  • Мы говорили об обмене заключенных, там могут быть найдены определенные компромиссы — Путин
  • Санкции отчасти достигли цели сдерживания России, но ничего критического не произошло. После введения ограничений в сфере экономики и торговли США потеряли не меньше, чем РФ

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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