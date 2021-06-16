Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита в Женеве

Президент России заявил, что переговоры c Джо Байденом прошли «хорошо». Обе страны проявили желание искать сближения позиций, разговор был конструктивным.
О личности Джо Байдена: он конструктивный, взвешенный человек, очень опытный. Он вспоминал о семье. О чем мама с ним говорила. Это показывает качество его моральных ценностей. Это привлекательно.
О перспективах отношений с США после встречи с Байденом: Лев Толстой как-то сказал: «в жизни нет счастья, есть только его зарницы». Зарница сегодня промелькнула.
Главное:
- Россия и США договорились вернуть послов
- Байден согласился, что в основе урегулирования конфликта на Украине должны лежать Минские соглашения. Тема вступления Украины в НАТО затрагивалась «мазком».
- На межведомственном уровне РФ и США начнут обсуждение продления договора СНВ-3
- Страны будут проводить консультации по кибербезопасности
- Байден звонил Владимиру Путину после его резких заявлений и слова «убийца» в его адрес, и они объяснились
- Озабоченности США по поводу милитаризации Арктики безосновательны
- Президент РФ о движении BLM: Россия сочувствует народу США, но не хочет, чтобы подобное происходило на нашей территории
- Мы говорили об обмене заключенных, там могут быть найдены определенные компромиссы — Путин
- Санкции отчасти достигли цели сдерживания России, но ничего критического не произошло. После введения ограничений в сфере экономики и торговли США потеряли не меньше, чем РФ