Пресс-конференция Владимира Путина по итогам саммита в Женеве

Президент США назвал атмосферу саммита доброй и позитивной и подчеркнул, что теперь у Америки и России есть четкая база для работы и выстраивания отношений. Главное: Мы с Путиным давно друг друга знаем, но мы не друзья — Джо [Читать...]

Фиксированной повестки предстоящих 16 июня в Женеве переговоров президентов России и США не будет, значительная часть времени будет отведена вопросам, которые захотят озвучить сами главы государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сказал, [Читать...]

Главное: Обвинения, что Россия будто бы ведет кибервойну против США, бездоказательны. Нашей стране ни разу не предоставили свидетельств по обвинениям во вмешательстве в выборы и кибератаках Россия готова общаться по вопросам кибербезопасности с США, это Америка отказывалась от [Читать...]

Пресс-конференция 2013 года – это ладно. А вы представьте себе пресс-конференцию 2023 года. И ведь будут все те же вопросы и ответы. Остановился комбинат, надо дать денег Дерипаске. Выключили свет. Сожгли дом. Как у нас там с зерновыми [Читать...]

В Москве прошла очередная встреча глав государств – членов СНГ. Закончилась она, как и многие предыдущие, ничем, если, конечно, к числу достижений не относить очередные призывы укреплять сотрудничество между странами, образовавшимися в результате развала СССР. В связи с [Читать...]