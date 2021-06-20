Огромная травма

Дискуссия, развернувшаяся в Польше после женевской встречи президентов США и России, показательна. Во-первых тем, что польские СМИ называют «огромной травмой», которую этой самой элите нанесла указанная встреча. Во-вторых тем, что эта самая элита уверена в том, что теперь Россия может на Польшу без каких-либо последствий напасть, а значит нападёт обязательно. Кстати, на Украине у тамошего руководства те же самые закидоны, насчёт «огромной травмы», благо ей ещё американцы и военную помощь на 100 миллионов долларов приостанавливают, чего в случае с Польшей пока нет.

Вопрос о том, зачем России, которая делает всё, что только может, чтобы не иметь ни с Польшей, ни с Украиной никаких дел и не зависеть от их капризов и шантажа в вопросах поставок природного газа в Европу, что Москве обходится крайне дорого, но другого выхода у неё просто не остаётся, нападать на Польшу, какой для неё смысл в Польше и в чём состоит для неё ценность Польши, даже не стоит. Вот, нападёт, и всё. Между тем, идея контроля над Польшей, которая выносила мозг Москве в советские времена так же, как делала это с Санкт-Петербургом во времена царские, когда её действительно на протяжении почти полутора столетий контролировали, в Варшаве не стоит. А зря.

Точно также, непонятно, почему, скажем, претензии и опасения польская элита имеет исключительно по части России, а не, скажем, Германии, у которой после войны в пользу Польши Сталин столько земель отрезал… Не говоря уже о депортации из Польши миллионов немцев со всеми дикими жестокостями и трагедиями, что этой депортации сопутствовали. Или, скажем, Австрия, которая тоже участвовала в разделах Польши? Разве что поляков успокаивает то, что обе они с Польшей теперь в одном лагере, а нынешняя Австрия не более, чем осколок империи Габсбургов. Так и Россия явно не Советский Союз.

В страшном сне не привидится, на кой чёрт Путину воевать с Польшей. Она, конечно, с её нынешней политикой, Москву раздражает, но другой, судя по всему, ни Польша с возглавляющими её популистами, ни её политика, напоминающая бред сумасшедшего с манией величия, судя по всему, уже не будут. Что до шока, испытанного польским и украинским руководством после Женевы… В Варшаве и Киеве, судя по всему, искренне верили, а многие ещё и до сих пор верят в то, что они для Соединённых Штатов не разменные карты в Большой Игре с Россией, которые, в случае нужды сбросят, или просто отложат в сторону, потеряв интерес к самой игре, а ценнейшие союзники, за которых Америка, если что, будет с Россией воевать. Забавно.

При этом, никто не мешал Польше быть естественным мостом между Россией и Западной Европой, используя все преимущества, которые это положение ей давало. Никто не заставлял её участвовать во всех антироссийских авантюрах последних американских администраций, благо Польша, с исторически свойственной её руководству фанаберией, наизобретала и достаточное количество своих собственных, то ли уверившись в полной безнаказанности, то ли стараясь впечатлить тех, кто в Госдепартаменте США отвечал и отвечает за восточноевропейское направление. Большой привет Дэну Фриду.

Осознание того, что спонсоры могут кинуть (и обязательно это сделают) — вещь обидная. Подсчёт упущенной выгоды и убытков, которые никто не будет компенсировать, тем более. Впрочем, его в Польше никто ещё не сделал и, не исключено, делать не будет. Во-первых, поляки не немцы, эмоций там всегда было много, а трезвого расчёта мало. Во-вторых, начни считать, да ещё и делать из этого выводы — всё нынешнее польское руководство гнать надо в шею с волчьими билетами. Кому в его составе это надо? Так что, повторим, одна вещь может Варшаву точно порадовать: она никому не интересна и особо не нужна. Можно продолжать быть полностью незалежной.