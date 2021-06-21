{ 21 июня 2021 }

Президентские выборы в Иране

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Прошедшие в Иране президентские выборы предсказуемо отдали победу в руки главы судебной власти страны, Эбрахима Раиси, человека крайне жёсткого, биография которого напрямую связана с репрессиями 80-х годов, когда он был в числе четырёх судей, решавших вопросы о жизни и смерти, и принял решения, способствовавшие казни нескольких тысяч человек. На Западе это многих приводит в ужас. В Иране, который живёт по собственным законам, никому не стараясь угодить, нет. В конце концов, выборы там проводятся не для того, чтобы удовлетворить ожидания американского Госдепартамента, и там это знают.

Другое дело, что Раиси, которого напрямую поддержал рахбар Хаменеи, буквально расчистили дорогу, убрав с его пути всех кандидатов, кто мог представлять для него реальную угрозу. И не только из числа либералов или прагматиков, которых зачистили ещё на предварительных этапах почти поголовно, но и из консервативного лагеря. Так, к выборам не допустили ни экс-президента Ахмадинежада, ни влиятельнейшего парламентария Лариджани, представляющего мощный семейно-политический клан. Никаких случайностей не должно было быть и их не было. Демократия? Да. Но управляемая очень жёстко.

Как следствие, из 58 миллионов избирателей, в выборах участвовало менее 50% (самый низкий показатель за всё время президентских выборов), было много испорченных бюллетеней (хотя рахбар объявил о недопустимости этого) и Раиси получил менее 18 миллионов голосов. Населению Ирана такой уровень давления оказался не по душе, а оно умеет демонстрировать свои симпатии и антипатии. Тем не менее, жёсткий консерватор Раиси, который в 2000-х ещё и отметился при подавлении протестного «Зелёного движения», на посту президента сменит прагматика Роухани. Что явно не облегчит усилия администрации Байдена по возвращению Ирана в «ядерную сделку».

Понять рахбара можно. Он более, чем стар и тот, кто его заменит на его посту (а это, скорее всего, будет именно президент Ирана), должен обеспечить абсолютный контроль над страной правящего теократического истеблишмента. Ни тени сомнений, ни шагу назад, готовность и способность к силовому подавлению любой фронды — это как раз Раиси. Да и по происхождению он вполне подходит: видная фигура в иранской вертикали власти, сейид (потомок Пророка…). А что его не все поддерживают, так все никого никогда не поддерживают, по крайней мере в Иране. При этом, принцип «велаяте факих» никто не отменял. Так что Иран останется воинствующей теократией.

Означает это, помимо прочего, сохранение отношений привилегированного партнёрства с Китаем, прагматичного сотрудничества с Россией и, не исключено, роста напряжённости в отношениях с Израилем, благо Байден не Трамп и так, как он, Иерусалим не поддерживает. Что до населения страны… Как трезво отмечают консерваторы и люди КСИРа, смягчение политики им не поможет: либералы и западники ни при каких условиях голосовать за них всё равно не будут, а отправляться вслед за шахом на помойку истории они не готовы. Значит, в Иране настаёт время закручивать гайки. Ну, они там именно этим с новым президентом и займутся…

Евгений Сатановский


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