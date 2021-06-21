{ 21 июня 2021 }

С Дани Милохина сняли платье

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Блогеры и дороги

Блогеру Милохину после его фрик-шоу на ПМЭФ прилетело со всей страны и по полной программе. Даже, кажется, чуть с перебором огреб – за всех собратьев по цеху, видимо: «за себя и за Настю», так сказать.

Популярный треш-блогер внезапно стал настолько токсичной фигурой, что от него решили держаться подальшеи ответственные лица, и рекламодатели.

Дошло до того, что в главном десерте Евгения Баженова на это лето — «Блогерах и дорогах» — на всякий случай заменили афишу. Причем изменения коснулись лишь Милохина, которого вместо очередного платья нарядили в нечто мужское. Сложно сказать, в чем именно Даня смотрится гармоничнее, и поможет ли каминг-ин очередному блогер-фильму, но радует, что и по ту сторону монитора начали что-то понимать.

НЕВМИНКУЛЬТ


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