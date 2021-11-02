Очередной украинский пакет санкций

Очередное решение Украины о введении очередного пакета санкций против российских физических (140 человек) и юридических (50 организаций) лиц — это уже даже не смешно. Когда маленькая обезьянка в зоопарке подражает человеку или щенок пытается грозно зарычать — это забавно. Когда попугай передразнивает хозяина — интересно. Когда дитятко малое пытается копировать взрослых — в маминых туфлях на каблуке по комнате шлёпает или помадой пытается накраситься, размазав её по всему лицу, это вызывает умиление и исключительно позитивные эмоции. Но когда Украина корчит из себя что-то вроде Соединённых Штатов… Нет — это тоже прикольно, но так на неё смотреть после неудобно! Сколько же можно публично-то обгаживаться, да ещё так сильно?!

Другое дело, что начальство украинское этого не понимает и не поймёт, хоть ему кол на голове теши. Оно в роли. С КВНовской сцены давно сошло и в комедиях сто лет, как не снимается, но из образа выйти забыло. И если б не таким мелким и суетливым было, и не улыбалось так искательно, когда с ним кто-нибудь из серьёзных фигур мировой политики встречается, так не исключено, что его угрозы, объявление санкций, кружение вокруг НАТО и Евросоюза, то с просьбой взять Украину на борт, то с классическим «дай миллион», по Ильфу и Петрову, и прочее мельтешение выглядело бы не до такой степени по-идиотски. Тем более, что при малейшей, самой пустяшной тревоге, оно немедленно сменяется паническими воплями о российской агрессии и требованиями Украину от неё поскорей защитить.

К примеру, последний скандал с переброской российской бронетехники к границам Украины, несомненно в рамках готовящейся оккупации этой недостраны. Скандал получился громкий, звонкий, международный. Британский источник сообщил об этом миру, американцы перепечатали, приложив спутниковые фотографии… Действительно — танки. Правда не у украинской границы, готовые вторгнуться в пределы Незалежной, а около белорусской, в нескольких сотнях километров от Украины, но кто в этом будет разбираться? Журналисты написали, читатели прочли, украинское руководство в очередной раз в сторону России плюнуло, немного себя забрызгав, как это с ним всегда и происходит… Ну, и сразу помянутые выше санкции ввело.

Вообще-то, это у него рефлекторное, так что тут ни удивляться, ни обижаться не стоит. Что делает птенец чайки или пингвина, когда он напуган? Полупереваренную рыбу отрыгивает. Он так себя от возможной угрозы защищает. Есть та угроза, нет её… Но его только попробуй, тронь или подойди ближе допустимой с его точки зрения социальной дистанции! Всего обрыгает — вовек не отмоешься. То же самое напуганный скунс. Милейший зверёк, но при малейшей угрозе так приложит… Не зря его «американской вонючкой» зовут. Вот и Зеленский так же себя ведёт. Труслив и вонюч до крайности. Чуть что помстится, сразу метит. И территорию, и потенциального противника, и всех вокруг — на всякий случай. Его бы в зоопарк, в отдельный павильон с бронированными стёклами, а он среди людей ходит… Ну, чего от президента Украины ещё можно ожидать!