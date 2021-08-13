Из жизни идиотов. Очередной рецепт остановки «Северного потока — 2» прозвучал с Украины, от одного из депутатов местной Рады. Оказывается, главная ошибка Соединённых Штатов состояла в том, что они не ввели против Германии санкции, которые бы заставили её отказаться от поставок российского газа. Ну, или хотя бы не покупать тот, который пойдёт в обход Украины, чтобы Киев на этих поставках тоже мог зарабатывать. Для Америки же, как всему миру известно, Украина намного важнее Германии, а для самой Германии интересы Киева должны быть важнее интересов Берлина. Так что, принудить немцев каким угодно способом прогнуться под фантазии украинского начальства — самый первый приоритет для американцев. Пускай их идеи как хотят отрабатывают.

Ну, тут только одно интересно: ничего, кроме санкций в отношении Германии ради приостановки или отмены «Северного потока — 2» Украине от Соединённых Штатов не нужно? К примеру, чтобы Байден «Танец маленьких лебедей» исполнил, качучу или, ещё лучше, гопак? В вышиванке, шароварах с мотнёй до колен и смазных сапогах? Тоже хорошая идея. Ну, или если у него к танцам способностей нет (на ТНТ это у ведущего Мигеля называется: «Вы не в “Танцах”»), так он бы мог Германии войну объявить. А шо такое? Послали бы пару эскадрилий тяжёлых бомбардировщиков, побомбили бы Бундестаг… Лучше б, конечно, Кремль, но это может быть чревато, такие элементарные вещи даже депутат киевской Рады способен сообразить. А с немцами, очевидно, по его представлению, проскочит.

Интересно, как бы на предложение украинского парламентария к Америке ввести санкции против ФРГ, отреагировали его коллеги из Конгресса. Они же недавно, ровно в знак протеста против американо-германского соглашения Байдена и Меркель заблокировали ряд назначений администрации, которые должны были пройти через этот самый Конгресс. Им, в принципе, плевать на Украину или Германию. Да и на Америку плевать. Но корпоративные и личные интересы эти мафии блюдут свято. Демократы против республиканцев, республиканцы против демократов и пускай хоть весь мир в тартарары покатится. Так что, украинский радюк со своими страданиями не так уж глупо смотрится, как на него с американской точки зрения поглядишь. Дурак-дурак, а на мозги конгрессменам капает…