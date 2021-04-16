{ 16 апреля 2021 }

Джо Байден в очередной раз объявил мир с Россией

Рубрики: [Telegram]  [политика]  
Метки: ,

В полночь Джо Байден в очередной раз объявил мир с Россией. Видимо, до утра. А до тех пор россияне с хорошей памятью обречены переживать «вьетнамские флэшбеки» — дедушка Джо на протяжении всего выступления был так неуловимо похож на Бориса Ельцина образца 1999 г., что возникал справедливый вопрос: так и было задумано или Пелевин был прав про мегагерцы и матрицы.

«Now it’s time to, понимаешь, de-escalate». Трудно спорить с этими мудрыми словами, но хотелось бы спросить — а где беспредел? а кто эскалировал?

Пресловутое перемещение войск, как выяснилось, было единственной возможной и эффективной мерой в сложившейся “нездоровой” атмосфере на востоке Украины.

Через год после введения санкций и через месяц после лютых холодов Германия сама призналась, что русский дух, в смысле – газ, пахнет не столько Русью, сколько теплом и стабильностью, а, значит, и Северный поток – 2 нужен не только лишь России.

Что же касается кибератак, то здесь уже и само разведовательное сообщество США с неохотой признаёт, что русские не столько атаковали, сколько отбивались, а на фоне китайцев, можно сказать, вели себя очень даже прилично.

Пора бы уже Джо Байдену понять, что телешоу куда лучше удавались предыдущему президенту, но от поражения это не спасло. Не стоит начинать с повторения ошибок. Особенно в отношениях с Россией.

Методичка


Похожие посты:


  1. Где встретятся Путин и Байден

    2. Где встретятся Путин и Байден

    Байден позвонил Путину. Про встречу в третьей стране говорил что-то. И вот тут вопрос: а зачем им, собственно, нужно встречаться? По крайней мере, сейчас? Им это зачем-то надо: засвербило там, или намёк какой в Белый дом прошёл от [Читать...]


  2. В чем разница между Россией и Украиной?

    3. В чем разница между Россией и Украиной?

    В чем разница между Россией и Украиной? В телевизоре Путин. Рассказывает: наши украинские партнеры (так и говорит, и не один раз) нам должны 3 миллиарда, но мы специально давно уже тянем с требованием этого долга, чтобы не ставить [Читать...]


  3. Турция готова воевать с Россией

    4. Турция готова воевать с Россией

    Турция каждый день повышает ставки. Глава турецкого МИДа заявил, о том, что «Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя». Российский МИД ничего внятного сказать не может, потому что ничего внятного не в [Читать...]


  4. КРИС ДЕ БУРГ: РОМАН С РОССИЕЙ

    5. КРИС ДЕ БУРГ: РОМАН С РОССИЕЙ

    Ирландская звезда Крис де Бург объяснил причину организации концертов в Москве так: два месяца назад он был в столице, и она ему очень понравилась. Кроме того, Крис обнаружил, что российский зритель обожает его музыку. Правда, почему-то подавай в [Читать...]


  5. В Крыму сняли боевик о воссоединении с Россией

    6. В Крыму сняли боевик о воссоединении с Россией

     В Крыму сняли первый после воссоединения с Россией полнометражный художественный фильм «Поцеловать незнакомку». Главные роли в нем сыграли местные журналисты, а на съемки и постпродакшн ушло около шести месяцев. События боевика “Поцеловать незнакомку” разворачиваются в Крыму после проведения [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»