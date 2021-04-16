В полночь Джо Байден в очередной раз объявил мир с Россией. Видимо, до утра. А до тех пор россияне с хорошей памятью обречены переживать «вьетнамские флэшбеки» — дедушка Джо на протяжении всего выступления был так неуловимо похож на Бориса Ельцина образца 1999 г., что возникал справедливый вопрос: так и было задумано или Пелевин был прав про мегагерцы и матрицы.

«Now it’s time to, понимаешь, de-escalate». Трудно спорить с этими мудрыми словами, но хотелось бы спросить — а где беспредел? а кто эскалировал?

Пресловутое перемещение войск, как выяснилось, было единственной возможной и эффективной мерой в сложившейся “нездоровой” атмосфере на востоке Украины.

Через год после введения санкций и через месяц после лютых холодов Германия сама призналась, что русский дух, в смысле – газ, пахнет не столько Русью, сколько теплом и стабильностью, а, значит, и Северный поток – 2 нужен не только лишь России.

Что же касается кибератак, то здесь уже и само разведовательное сообщество США с неохотой признаёт, что русские не столько атаковали, сколько отбивались, а на фоне китайцев, можно сказать, вели себя очень даже прилично.

Пора бы уже Джо Байдену понять, что телешоу куда лучше удавались предыдущему президенту, но от поражения это не спасло. Не стоит начинать с повторения ошибок. Особенно в отношениях с Россией.