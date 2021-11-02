С утра выехал — туман. Видимость максимум метров 100 — фары встречных машин начинают проглядывать и размытые кроны деревьев угадываются в воздухе, повисая над дорогой. Но это на пригорках. В низинах метрах в 50 ничего уже не видно. А то и в 30. Подмосковье, поздняя осень. Бывает. Очень напоминает ужастик Стивена Кинга, только инопланетные чудовища за стенами заброшенного в туманную мглу супермаркета с людьми — этого кусочка Америки, не прячутся. И то хлеб. Хотя для человека с развитым воображением, особенно подростка, и такое развитие событий легко представить. Не случайно в Штатах с их развитой индустрией кинематографических пугалок столько психов. Мы их хотя бы по этому показателю ещё не догнали.

С другой стороны, поскольку начальство и подведомственное ему население по всем уголкам нашей огромной родины с исторически сложившимся многообразием её этнического, религиозного, социального, природного и ландшафтного богатства, трепетно сохраняет всё, что только может исконного, из сферы исторического хоррора, что в её жизни только было и в досоветские, и в советские времена, пополняя это новыми веяниями, которые активней активного заимствует со всё того же Запада, на который как в 90-е велено было равняться, так этого пока никто и не отменял, дрейфуем мы, похоже, к состоянию духа и настроения, при котором Кинг за юмориста-стендапера сойдёт. Говоря попросту, если своё г-вно сохраняя, к нему ещё и чужое постоянно добавлять, то будет его в итоге очень уж много…

Больше чем у соседей? Да нет. Но точно не меньше. Только у дальних их г-вны собачьи красиво замаскированы. Такой декор для этого создан! Всё намарафечено, приглажено, создана всеобъемлющая иллюзия, что на отдельных участках вообще рай земной, к которому причаститься — раз плюнуть… Это они умеют. Американцы лучше прочих, но и в Европе, а также отдельных островках Азии, Ближнего Востока и стран Тихоокеанского бассейна не хуже. А вот, к примеру, на постсоветской территории всё пока по честному — никто никем особо не притворяется, полагая, что и так сойдёт. Кто, кем и чем может притвориться хотя бы на той же Украине? Что выросло, то выросло… Да и у всех наших ближних соседей не лучше. На их фоне мы ещё ничего!