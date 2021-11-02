На климатическом саммите в Глазго было запланировано выступление действующего украинского президента. Да что там, «запланировано»! Его уже экс-госсекретарь Керри присутствующим на заседании было представил… Однако, Зеленского в зале не оказалось. То есть человек НЕ ПРИШЁЛ на своё собственное выступление, чего в истории мировых международных тусовок, насколько помнится, не было. По крайней мере, когда глава страны Третьего мира, к которому нынешняя Украина безусловно относится, получает шанс обратиться к лидерам развитых стран. Ну, не исключено, что Киев вступает в новый период своей постсоветской истории и намерен теперь не только на Россию, но и на все остальные государства глядеть сверху вниз, этого не скрывая.

С потомков великих укров станется. Чего от них и их президента можно ожидать, никто в мире предсказать не может. Хотя… Может — это у него фирменный стиль такой? За неимением за душой чего-то внятного, попытаться всем сильным мира сего запомниться хотя бы экстравагантным поведением, за гранью фола. Чтобы и через сто лет сказали: Зеленский? Да это же тот самый, который… И далее краткая характеристика сего высокопоставленного мужа. Которая, впрочем, скорее всего продолжится словами: .. тот самый дурно воспитанный идиот, что…” (и далее кому какая из его хамских глупостей больше запомнилась). И ведь, похоже, что дело именно так и обстоит. Поскольку задолго до Глазго был ещё и Иерусалим, когда ещё толком не было понятно, чего от него ждать — недолго он тогда ещё Украиной правил.

Помнится, там украинская делегация была ЕДИНСТВЕННОЙ, не пришедшей на открытие Пятого форума памяти жертв Холокоста, под явно надуманным и совершенно идиотским предлогом, после чего репутация Зеленского не только в еврейском государстве, но и в еврейском народе, к которому он генетически принадлежит, восстановлению не подлежала и более не существует, как таковая. Говорили, что это он сделал для того, чтобы не получилось так, что президент России выступает с трибуны и зал ему аплодирует, а президент Украины сидит в этом зале молчком, поскольку его выступление в программе не было запланировано и калибр у него и его страны был не тот, чтобы на чём-то по этому поводу настаивать. И это тогда было очень похоже на правду.

Однако, после скандала в Глазго, нельзя исключить, что это у Зе такой фирменный приём — не прийти туда, где он, согласно протокола, обязан быть, именно для того, чтобы это все заметили. Хотя это и называется по-русски: «в грязь лицом не промахнуться». Но, может, ему именно так нравится? Тогда он, конечно, мазохист. Однако, Захер Мазох, от фамилии которого и произошло наименование помянутого извращения, тоже был евреем. Может даже прямым предком нынешнего украинского президента. Очень уж у него мозги набекрень. Кстати — это сильный дополнительный аргумент в пользу того, чтобы Путин с Зеленским ни тет-а-тет, ни в присутствии других участников Нормандского формата не встречался. Ещё впадёт в буйство, кусаться начнёт…

Какие ещё есть варианты? Забыл. Запил и поэтому забыл. Девица на жизненном пути какая-то особо одарённая попалась, отвлёкся. Обещал кто-нибудь дать денег — занят был более важными делами, чем какое-то там выступление, пускай оно даже сто раз в программе форума было. На шопинге был — дефицит какой искал или просто в супермаркете заблудился… Да мало ли, что может приключиться с таким местечковым провинциалом из глубокого захолустья, как украинский президент, особенно если это Зеленский! Он, впрочем, верен себе. И в мелочах, и в вопросах серьёзных, и в наиважнейших полагаться на него — только время зря терять. Ну, наши это уже поняли. Пускай теперь и все остальные проникнутся. Истинно — «человек воздуха». Очень известный среди евреев типаж.