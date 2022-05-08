Венгрия заблокировала принятие очередного пакета санкций против России

Венгрия, несмотря на беспрецедентное давление, всё-таки заблокировала принятие очередного пакета европейских санкций против России, категорически отказавшись прикончить ради Украины, отношения с которой у неё и в обычные-то времена теплотой не отличались, свою экономику. Отказ от российских энергоносителей для Будапешта не только экономический, но и политический суицид. И ради чего?! Ну, приспичило американцам европейскую промышленность прикончить и утопить опасного конкурента, которым была бы объединённая Европа, создай она с Россией альянс нашего сырья и своих технологий (хотя и собственных технологий мирового класса в нашей стране пруд пруди, и кабы не те, кто её экономикой, наукой и образованием последние 30 лет занимаются… — но не надо о грустном). А венграм-то что с того? Пускай без них развлекаются.

Ну да, использовав как предлог Украину, которую они сами же в опаснейший для России плацдарм и полигон будущей войны с нами и превратили, умело реализовав любезно предоставленные им отечественным начальством восемь лет, прошедшие с последнего Майдана, они эту войну де-факто развязали и, как могут, на медленном огне поддерживают. Только Венгрия с какого бодуна в этом должна участвовать? Чехи и немцы рвутся обанкротиться — не вопрос. Англичане готовы подставить свою страну под «Сармат», а американцы свою ещё и под «Посейдон» — тем более. Поляки и румыны готовы с Россией воевать — тоже. И даже нельзя сказать, чтоб венграм их всех особо не хватало. Насчёт их взаимной «любви» с чехами всё ещё Гашеком написано, а румынам они по гроб жизни Трансильванию с Темишоарой не забудут. Ну, а про болгар, словаков и прочих французов и речи нет. Венгры их «подвиги» в битве с нами будут потом с удовольствием вспоминать…

Страна такая, что ли? Ни с внедрением у них «европейских ценностей» по гендерной части не прокатило, ни постсоциалистическая деиндустриализация их не вдохновила — до сих пор свои «Чепель» и «Икарус» с грустью вспоминают… И ведь всегда так было. Что турки их завоевать не смогли — под Эгером обломались, что австрийцы не переварили: не зря их империя в итоге так и звалась Австро-Венгрией, притом, что из двух столиц — Вены и Будапешта, последний много круче был. Да и у нас, не зря после подавления восстания 1956 года Янош Кадар выбил для Венгрии все льготы и не случайно её прозвали «самым весёлым бараком социалистического лагеря». Теперь вот, ни от нефти, ни от газа из России категорически отказываться ради Байдена, Джонсона и переругавшегося с ними Зеленского они не готовы. Да и правильно. Пускай других идиотов ищут. Их в Европе много — сами так и рвутся в экономические самоубийцы, в очередь стоят…