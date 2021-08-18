Чертовски любопытно наблюдать за президентом Байденом, пытающимся оправдаться перед всеми своими критиками после катастрофического и мгновенного обрушения всего того, что Америка на протяжении 20 лет создавала в Афганистане. Он и его люди так искренне говорят, что Соединённые Штаты выполнили там все поставленные перед собой задачи… А про то, что Америка продолжит бороться с террористами в других странах — это вообще шедевр. Интересно, в каких? С учётом того, что Ирак последует за Афганистаном и все американские войска оттуда будут вот-вот выведены тем же Байденом, о чём он уже сказал… Начали-то это делать ещё при Обаме, у которого он был вице-президентом. Как, впрочем, и аферу с Украиной.

Ну, положим, Багдаду и Дамаску сильно повезло с тем, что в сохранении местных режимов у власти был заинтересован Иран, а в случае Сирии ещё и Россия, ВКС которой, в конечном счёте, всё там и решили, притом, что Путин умудрился при этом выстроить региональный баланс сил с Турцией и наладить рабочие контакты с Катаром и Саудовской Аравией. Как ему это удаётся, сказать трудно, но ведь удаётся же! Причём с самыми разными игроками, на протяжении лет и десятилетий. Очень терпеливый человек. Хотя в огромном большинстве своём его электорат ждёт от него куда более жёстких, стремительных и решительных действий и внутри страны, и во внешней политике. И хотя вряд ли этого дождётся, по сравнению со всеми своими соседями по должности, он выглядит почти идеально.

Американские президенты так не могут. Они сначала принимают решение, исходя из каких-то никому, кроме них, непонятных резонов, внутриполитического характера, потом сносят очередную страну, тратят немыслимо много денег и сил на операции в ней с нулевыми результатами, всё бросают и уходят. Причём тоже из-за причин внутренних, которые американских политиков вообще куда больше волнуют, чем всё, что происходит за границами их страны. Уходя откуда-то, они оставляют после себя… По Афганистану и Ираку видно, что они оставляют. Полный хаос, разочарование их бывших сторонников, брошенных на произвол судьбы, и торжествующих врагов, ставших много сильнее после победы над США. Отличные результаты!

И всё-таки: в каких именно странах теперь намерен Байден бороться с террористами? Кому нужно готовиться к американскому вторжению или вмешательству иного толка, под предлогом того, что их правящие режимы террористов поддерживают? Как было в Ираке. Или сами по себе хуже любых террористов — злые диктаторы, которых срочно нужно свергать. Как в Ливии, Сирии и, кстати, как было в Венесуэле и Белоруссии. Где Гуайдо и Тихановской повезло куда меньше, чем Порошенко, но за это опять нужно Путина благодарить. Хотя бы намекнул Большой Белый Вождь из Белого дома, на каком континенте теперь американские военные резвиться будут, какой стране приготовиться к тому большому счастью, которое её при встрече с ними ждёт… И, кстати, что там у них с Украиной, Грузией и Прибалтикой? Будет ещё что, или как?