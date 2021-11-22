Жизнь чертовски интересна, но вовсе не обязательно идёт так, как это хотелось бы. И практически никогда хорошо не заканчивается. Кому из тех, кто жил в тихом провинциальном захолустье или на бойком перекрёстке торговых путей нравится, когда на горизонте возникает очередная империя, решившая, что её этот кусок территории устраивает в качестве своей неотъемлемой части или просто идущая мимо, расширяя границы? Неважно, к тёплым морям она рвётся, отбивается от старых врагов или намерена добить слишком быстро поднимающегося опасного соседа, стремится овладеть какими-то конкретными ресурсами или просто реализует каприз своего владыки. А то и всё сразу, как было с Александром Македонским, Чингисханом или Наполеоном.

Кому в состоявшейся империи, уже достигшей состояния покоя, переставшей лить моря крови, раздвигая подконтрольные ей пределы и перекраивать соседей, из тех людей, кто выжил, обустроился и нашёл своё место в жизни, приспособившись к общим стандартам, нравится, когда эта империя рушится? Изнутри, разрываемая алчностью местных сатрапов, фантомными болями прошлых поражений и воспоминаниями о былой свободе и независимости тех, для кого они важнее имперского мира и единства громадной страны, или снаружи, под ударами соперников и конкурентов, всё равно. Наш случай. Только у нас одновременно происходит и то, и другое. И непонятно, кто для будущего страны опаснее: свои собственные враги, внутренние, или чужаки, которые особо намерений и не скрывают.

С точки зрения историка — прелюбопытнейшая ситуация. Мир на переломе эпох. Одна сменила другую — мы в ней живём уже 30 лет. Но на подходе третья. И то, что на подходе не Ганнибал, а Эрдоган и те, кого скудоумные политологи именуют «коллективным Западом», а под боком расцветает и крепнет древний, много раз распадавшийся и тонувший в собственной крови Китай, который опять становится сверхдержавой, идя по привычному для него пути, как происходит тысячи лет подряд, ситуации не меняет. Хотя наблюдать за той мечущейся в поисках обоснования своей власти и положения пеной, всплывшей со дна общества, которая по нынешним временам именует себя, ничтоже сумняшеся, «элитой», довольно забавно. Хоть временами и чертовски противно.

Попытки отсидеться и не начинать заново войны и репрессии, на которых за несколько последних столетий выросла страна, можно считать благородством высшей пробы, несусветной глупостью или проявлением привычного для нашего населения и ставшего фирменным знаком страны расслабленного пофигизма. Только отсидеться всё равно не удастся. Тренируй армию, не тренируй, перевооружай её, не перевооружай, пытайся заинтересовать соседей прибылью от обоюдовыгодных проектов или нет, им другое надо. Чего? А чтоб нас не было и самой памяти о нас не осталось. А они, чтобы были. И тут — кто кого. Или они нас — неважно, американцы с европейцами или турки. Или мы их. Ну, или совсем уж радикальные исламисты, от которых всем достанется.

Потом они между собой, конечно, тоже передерутся, как было в истории не один век и не одно тысячелетие. Масса примеров. Ни один победитель не вечен и ни одна победа не обеспечивает безопасности навсегда. Но тут уж, как будет. Нам это, сегодняшним, будет совершенно безразлично. Тем более, что понять, чего на самом деле хочет нынешнее начальство, позволяющее тем, кто похоронил Советский Союз, вчерашнюю общую страну, продолжать рвать её на части и высасывать из неё последнее, добавляя к их числу собственное ближнее окружение, невозможно. Ну, власти, контроля над активами, передачи их по наследству, и крови не лить. Это понятно. Не особо тратиться на страну. Тоже понятно. Имитировать зачем-то ушедшую в историю Российскую империю. Что изо всего этого в итоге выйдет? Посмотрим, кто, конечно, доживёт.