{ 22 ноября 2021 }

Йенс Столтенберг заявил о том, что ядерное оружие можно будет разместить в Восточной Европе

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Заявление генсека НАТО, Йенса Столтенберга о том, что если власти ФРГ откажутся разместить у себя ядерное оружие, его можно будет разместить в Восточной Европе — это всё, что необходимо знать об отношениях России и Североатлантического альянса. А заодно о прозорливости Горбачёва и Ельцина, перестройке и «новом мышлении», «окончании холодной войны» и «низвержении идола коммунизма». Тема сотрудничества с НАТО, диалога с НАТО и прочих утех российских политиков и экспертов прозападного толка закрыта окончательно. Хотя то, что нас надули и развели, как малых детей, и так было ясно кому угодно, желающему видеть мир таким, как он есть. Впрочем, затаились они все по своим норкам ненадолго. Скоро из них вылезут и опять начнут головы населению морочить.

Означают слова Столтенберга для стран Восточной Европы, что местом проведения будущей ядерной войны, которая вовсе не снята с повестки дня и то, что она может разразиться в любой момент, вовсе не исключено, станут те из них, где ядерное оружие появится. Ибо именно по местам его дислоцирования будет нанесен опережающий удар. А уж будет он превентивным или каким угодно другим — не суть. Не случайно немцы со своей территории как могут ядерные арсеналы НАТО выдавливают. Им прошлой войны за глаза хватило. А вот Польше и другим бывшим «странам народной демократии», явно её оказалось мало. Хотя в случае войны нового типа, от них физически мало что останется, несмотря ни на какие заверения чиновников НАТО и американцев.

Для них явно было бы лучше остаться нейтральными, либо вообще не распускать «Организацию Варшавского договора», но история не знает сослагательного наклонения и то, что случилось, уже случилось. Посмотрим, понравятся ли их руководству неизбежные последствия. Впрочем, судя по тому, что эти люди делают, гробя по команде из центров внешнего управления в Брюсселе и Вашингтоне, своё настоящее и какие угодно перспективы будущего, осознавать это в помянутом руководстве некому. В головах там сплошная кость, признаков мыслительных процессов и наличия мозгов, как таковых, не обнаружено. Искренне жаль. Этих стран, случись что, планете будет не хватать. Да и мы к ним привыкли — не всем нравится в Париже, Лондоне и Майами отдыхать…

Евгений Сатановский


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