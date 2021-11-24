Твоя моя кумыс подлив

Кулинарные блогеры нечаянно раскрутили шумный трек, в котором казахские рэперы пытаются перекричать скрежет битов, используя, видимо, все свои знакомые русские слова. Какие слова могут знать казахские рэперы такого уровня — можно догадаться, но на западе не догадались: трек стал излюбленным вирусным фоном для демонстрации блюд с последующей пляской.

Даже неудачный для фона ритм (он слишком торопливый, и человеческие движения банально отстают, царапая глаза адским рассинхроном) не сказался: 2,3 миллиарда суммарных просмотров с данным хэштегом, взлеты популярности у ТикТок-поварья, использующего трендовый трек, и только русскоязычные комментаторы посмеиваются, предлагая чопорной западной публике для начала перевести содержание, не побоимся этого слова, текста.

Из тематически подходящего — там можно обнаружить разве что слово «лепить», ну, и еще одно слово можно теоретически связать с кухней, если на ней завалялся американский пирог. В остальном же — верный клиент для кэнсел-культуры: со смакованием акта изнасилования и обращением к прекрасному полу как к самкам собак.

Ну что тут скажешь… Приятного аппетита, господа! Вы не слыхали случайно о «Секторе газа»? Можем порекомендовать пару песен под взбивание сливок.